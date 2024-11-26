Rus kozmonotlar, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelen bir kargo aracında beklenmedik bir koku fark ettiler. Neyse ki bu kokunun endişe verici bir şey olmadığı ve kısa sürede kaybolduğu aktarıldı.

Önümüzdeki yıllarda ömrünü tamamlayacak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), birçok astronota ve araştırmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 400 km civarı yükseklikte bulunan istasyona düzenli olarak yeni araçlar ve astronotlar gidiyordu.

Geçtiğimiz günlerde bu yolculukların birinin ardından ilginç bir olay yaşandı. Rus bir kargo aracından “beklenmedik bir koku” geldiği bildirildi. Bunun ardından astronotlar alarma geçti.

Koku kısa sürede kayboldu, endişelenecek bir şeyin olmadığı ifade edildi

*23 Kasım günü ISS'e giden Progress kargo aracı.

Progress ismi verilen kargo aracı, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’dan fırlatılmıştı. 2,5 ton civarında malzeme ve kargoyu beraberinde getiren araç, sorunsuz bir şekilde ISS’ın Poisk isimli modülüne vardı. Ancak Rus kozmonotlar Ivan Vagner ve Aleksandr Gorbunov, gelen aracın kapağını açtıklarında tanımlanamayan bir sıvının damlalarıyla ve bir kokuyla karşılaştılar.

Tabii ki bu tarz beklenmedik bir durum, istasyondaki insanlar için büyük risk oluşturma ihtimalinden dolayı hemen ciddiye alındı. Kozmonotlar, önlem amacıyla bölgeyi hemen terk etti Poisk’i kapattılar.

ISS’in hava temizleyici ve kirletici sensörleri istasyonun atmosferini inceledi. Sonrasında ise hava kalitesinin normal olduğunu doğrulayan rahatlatıcı bir açıklama yaptılar. NASA da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mürettebat için herhangi bir endişe olmadığını, tüm operasyonların planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Pazartesi yapılan açıklamada kokunun kısa sürede kaybolduğu belirtildi. Kokunun, “kargo aracının içindeki malzemelerden gaz çıkışı” nedeniyle oluşmuş olabileceği de açıklamalar arasında yer aldı. Tanımlanamayan sıvıyla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak onda da bir sorun olmadığını tahmin edebilrizi çünkü Progress’in kargo transferi sorunsuz bir şekilde programa göre gerçekleştirilmeye devam ediyor.