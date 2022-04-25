Tarihin İlk Uzay Turistleri Dünya'ya Döndü

Tarihin ilk uzay turistleri, kötü hava şartları nedeniyle bir süredir uzayda mahsur kalmışlardı. Dört kişilik uzay turisti ekibi, bugün Atlantik Okyanusuna iniş yaptı.

Bundan yaklaşık üç hafta önce, tarihin Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret edecek ilk uzay turistleri gezegenimizden yola çıktılar ve sağ salim istasyona vardılar. Burada geçirdikleri günlerin ardından belirlenen tarihte Dünya'ya dönmek için hazırlanan turistler, kötü hava koşulları sebebiyle bir süre daha uzayda kalmaları gerektiğini öğrendiler.

Dünya'ya dönüş yolculuğunun birkaç sefer arka arkaya ertelenmesiyle sekiz gün olarak planlanan ziyaretlerinde günlerce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan turistler, nihayet bugün Dünya'ya dönüş yaptı. Dört kişilik mürettebat, bir SpaceX Crew Dragon kapsülünde Atlantik okyanusuna sorunsuz bir şekilde suya iniş yaptı.

Gelecek 'uzay turisti' yolculukları için çalışmalar hız kesmeden başladı

AX-1 olarak adlandırılan ve Axiom Space isimli şirket tarafından düzenlenen uzay gezisi görevi 63 yaşındaki eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegría tarafından komuta edildi ve yolcular arasında 63 yaşındaki Larry Connor, Kanada merkezli yatırım şirketi Mavrik Corp'un CEO'su olan 52 yaşındaki Mark Pathy, ve 64 yaşındaki İsrailli iş insanı Eytan Stibbe yer alıyordu.

Axiom Space, aslında kendi 'uzay istasyonunu' kurmak için çalışıyor ve gelecekte bu özel istasyona daha fazla uzay turistinin gitmesi planlanıyor. Söz konusu istasyon ilk olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir parçası olarak inşa edilecek ve çalışmalar tamamlandıktan sonra yörüngede kendi başına dönmeye başlayacak. Ancak tabii ki bu istasyon sadece uzay turistlerine değil bilimsel araştırmalara ve astronotlara da ev sahipliği yapacak.

Gerçekleşen bu uzay turizmi yolculuğunda bir koltuk bedelinin 55 milyon dolar olduğu söylenirken, bu bedel gelecekte de uzunca süre uzay turizminin yalnızca 'zenginlere' özel bir aktivite olarak kalacağına işaret ediyor. Bunun yanında Elon Musk'ın Mars'a insan götürme projesi için verdiği tahmini bilet fiyatının ise 100 bin dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek, her koşulda uzay yolculuğu uzun yıllar daha epey maliyetli olacak gibi görünüyor.