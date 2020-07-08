Netflix’in 31 Temmuz’da yayınlanacak çizgi-roman uyarlaması dizisi The Umbrella Academy’nin 2. sezonu için beklenen fragman geldi. Dizinin yeni sezonu da, ilk sezonundaki görsel anlatımını koruyup kaliteli müzikleri bizlerle buluşturacak.

Netflix’in ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesi kazanan dizisi The Umbrella Academy, bu ay içinde 2. sezonuyla karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir beklenen dizinin, şimdi de fragmanı yayınlandı. Gerard Way tarafından yaratılan dizi, aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlandı.

Universal Content Productions tarafından Netflix’e özel olarak hazırlanan dizinin ikinci sezonu, koronavirüs pandemisine rağmen söz verilen tarihte karşımıza çıkıyor. Bu da şirketin pek çok film ve dizide olduğu gibi çekimlerini önceden gerçekleştirdiğini bizlere gösteriyor. Netflix’in bu politikası, pandemi sürecinde şirkete ciddi anlamda para kazandırdı. The Umbrella Academy de bu politikayı devam ettirerek 31 Temmuz’da karşımıza çıkacak.

The Umbrella Academy 2. Sezon fragmanı:

The Umbrella Academy’nin oyuncu kadrosunda son derece güçlü isimler bulunuyor. İlk sezonda olduğu gibi Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton ve Marj J. Blige’in oyuncu kadrosunda yer alacağı dizi, müzikleriyle de büyük beğeni toplamıştı. Dizinin bestecisiyle konuşan ComicBook.com, yeni sezonda da harika şarkıların bulunacağını, hatta ilk sezondakinden bile daha başarılı şarkıların yer aldığını söyledi. Bu iddialar, ilk sezonu izleyip seven kişileri şimdiden heyecanlandırmış olsa da bu açıklamanın doğruluğunu yeni sezon yayınlandıktan sonra görebileceğiz.

The Umbrella Academy’nin 2. sezonu, Netflix’te 31 Temmuz’da yayınlanacak. Peki sizler, The Umbrella Academy’nin 2. sezon fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.