UNESCO: İstanbul'u 30 Yıl İçinde Tsunami Vuracak!

UNESCO, BM Okyanuslar Konferansı öncesinde yaptığı açıklamasında İstanbul dahil bazı kıyı bölgelerinin tsunami tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Örgüt, tsunamiye hazır olmak için eğitimlere de yakında başlayacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bugün yapılan yeni bir açıklamayla Türkiye’de yeni bir tehlikeyi daha gündeme getirdi. Örgüt, bugüne kadar 21 ülkeden 40 topluluğun ‘tsunamiye hazır’ hale getirildiği programın kapsamını farklı kıyı toplulukları için de genişleteceğini paylaştı.

UNESCO’nun söz konusu programına dahil edeceğini açıkladığı bölgeler arasında Marsilya, İskenderiye ve İstanbul da yer aldı. Üstelik UNESCO’ya göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu bu bölgeleri önümüzdeki 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek dalgaların vurması olasılığı %100 seviyesinde, yani kesin.

İstanbul, 'tsunamiye hazır' hale getirilecek:

Bugüne kadar tsunaminin çoğunlukla görüldüğü bölgeler olan Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki toplumlar, tsunamiye karşı nasıl mücadele edilebileceği konusunda temel bilgilere sahip durumdalar. Fakat İstanbul gibi bölgelerde yaşayan ve bugüne kadar tsunami tehlikesiyle karşılaşmayan bölgelerde bu bilgi birikimi bulunmuyor.

UNESCO da bu kapsamda bu bölgelerdeki toplumları ‘tsunamiye hazır’ hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Örgüt, tsunami riski altında olan toplulukları 2030 yılına kadar eğitmeyi planlyor. Örgüt, bunun yanı sıra 12 tsunami uyarı merkezini de kurmak için çalışmaları tamamladı. Bu merkezlerin beşiyse Yunanistan, Türkiye, İtalya, Fransa ve Portekiz’de bulunuyor.