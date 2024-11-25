Qualcomm, ARM Windows bilgisayarlara yönelik yepyeni bir Snapdragon X işlemci çıkarabileceğinin sinyallerini verdi. Bu çipin özelliği, uygun fiyatlı cihazlar için sunulacak olması.

Snapdragon X işlemcili ARM bilgisayarlar yükselişteyken Qualcomm’da bu konuda yeni açıklamalar geldi. Çip devi, yatırımcı gününde yepyeni bir işlemcinin gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Teknoloji devinin açıklamalarına göre yakında uygun fiyatlı Windows bilgisayarlara yönelik olan yepyeni bir Snapdragon X yonga setiyle karşılaşabiliriz.

600 dolar altında fiyata sahip bilgisayarlarda kullanılabilir

Hâlihazırda şirketin Apple’ın M serisi çiplerine rakip olmayı amaçlayan Snapdragon X Elite ve X Plus gibi performans tarafında oldukça başarılı yonga setleri sunduğunu biliyorduk. Ancak bu çiplere sahip cihazlar, ucuz olmuyorlardı.

İşte bu yüzden şirket, ARM Windows bilgisayarların daha fazla erişilebilir olması için bir hamle yapmayı düşündüğünü belirtti. Bu kapsamda da cihazların fiyatını düşürebilecek daha uygun fiyatlı bir CPU gelebileceği aktarıldı. Böylece daha fazla pazar payının elde edilebileceği düşünülüyor.

Şu an piyasada olan X Elite işlemcide 12 çekirdekli bir yapı varken X Plus’ta ise 8 veya 10 çekirdekli yapı görüyorduk. Söylentiler, henüz ismi belli olmayan yeni Snapdragon X işlemcide 6 çekirdek görebileceğimizi belirtiyor. Ancak bu kesin değil. Qualcomm’dan çip hakkında herhangi bir detay verilmediğinin altını çizmek gerek.

Bunun yanı sıra yapay zekâ özellikleri için büyük önem arz eden NPU çiplerinin de yeni uygun fiyatlı model olacağı belirtilmiş. Yeni yonga seti, muhtemelen fiyatı 600 doların altında olan cihazlara gelecek. Bu cihazlar, yapay zekâ desteği de sunacaklar. Çipin ne zaman duyurulacağı konusunda ise maalesef herhangi bir bilgi yok.