Günümüzde pek çok insan, uyku sorunlarından muzdarip. Uyku kalitemizi etkileyen pek çok şey var, dolayısıyla sorunun kaynağını bulmak çoğu zaman kolay olmuyor.

Yine de uyku sorunlarınızı aşmak için deneyebileceğiniz basit çözümler var.

Çok kolay değişimlerle birdenbire deliksiz uykular çekebilir, ertesi güne çok dinç uyanabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bu yöntemlerden birisi ise 6/30 kuralı.

En basit haliyle 6/30 kuralı şöyle:

Uyumadan 6 saat önce kafein alımını kesiyorsunuz, 30 dakika önceyse elektrikli cihazlarınızın ekranına bakmayı kesiyorsunuz.

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde kafein tüketiminin uyku kalitesini düşürdüğü kanıtlanmış durumda. Bu nedenle kafein tüketiminizi günün ilk saatlerine veya öğle saatlerine yaymanız daha faydalı olacaktır.

Özellikle akşam 7-8'den sonra içilen çay ve kahveler neticesinde vücuda giren kafein, vücudunuzun uyku moduna tam geçmesini engelliyor.

Bilim insanlarına göre uyumadan 6 saat kadar önce çay, kahve, kola vb kafein içeren her türlü içecekten uzak durmak gerek.

Kuralın ikinci kısmı ise 30 dakika.

Bu kısım ise telefonlarımızla, bilgisayarlarımızla, televizyonlarımızla alakalı. Araştırmalara göre bu cihazlardan yayılan ışıklar, uykuya hazırlanan hormonlarımızın yeterince salgılanmamasına neden oluyor ve bu nedenle uyku kalitemizde düşüş yaşanıyor.

Uzmanlara göre bu tür cihazlarımızın ekranlarına bakmayı, uyuma saatimizden 30 dakika kadar önce kesersek, uyku kalitemizde önemli bir artış sağlamamız mümkün.

Hatta mümkünse elektrikli cihazların olduğu odada uyumamak çok daha faydalı olacaktır.