Blue Origin'de Üç Çalışanın Koronavirüse Testi Pozitif Çıktı

Koronavirüs salgını uzay sektörüne de sıçradı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin’de görevli üç çalışan, koronavirüse yakalandı.

Blue Origin çalışanlarının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu durum, şirket tarafından gönderilen e-postalara yansıdı. İlk olarak ABD basını tarafından bildirilen vakalar, Blue Origin yönetiminin çalışanlara bir toplantı sırasında şirketin New Shepard roketinin yaklaşan test lansmanını yapma konusundaki baskısından birkaç gün sonra açıklandı.

Şirketin Kurumsal Gelişim Kıdemli Müdürü Mary Plunkett, bir e-postada, “Hafta sonu boyunca maalesef iki tane daha Blue Origin çalışanımızın koronavirüs testi pozitif çıktı” dedi. Plunkett, başka bir çalışanın da geçtiğimiz cuma günü koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Blue Origin çalışanları, koronavirüse yakalandı:

Blue Origin’de teyit edilen iki yeni vakanın, şirketin Washington’daki genel merkezinde çalışan evli bir çift olduğu belirtildi. Jeff Bezos’un şirketi, insan kaynakları ekibinin çalışanlarla iletişim halinde olacağını ve şirketin, virüse yakalanan bireylerin ziyaret ettikleri yerlerin “derinlemesine temizliğini” gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD merkezli şirket ayrıca, çalışanlarına hasta oldukları takdirde evde kalmaları gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz cuma günü çalışanlara gönderilen e-postada, “Bir hatırlatma olarak, halk sağlığı yetkilileri ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), COVID-19 tanısı konmuş biriyle konferans odası veya fabrika gibi aynı iç mekanda bulunmayı 'düşük enfeksiyon riski' olarak belirtiyor” açıklamasını yaptı.

Vaka haberleri, Blue Origin'deki çalışanların, New Shepard roketinin test lansmanını gerçekleştirmeyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından geldi. Testin yapılması, çalışanların Washington'dan kırsal Teksas'a taşınmasını gerektiriyor.

Çalışanlarla yapılan bir toplantıda, Blue Origin yönetiminin, insanlar lansman için seyahat etmedikleri takdirde, bu durumun istihdamla ilgili sonuçlar doğurabileceği izlenimi verdiği belirtiliyor. İddialara ilişkin konuşan Blue Origin CEO’su Bob Smith, şirketin aslında koronavirüs salgını ortasında işe alım yaptığını, işten çıkarmaların söz konusu olmadığını söyledi.