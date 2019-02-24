Uzayda Enerji Sıkıntısına Çözüm, Japonlardan Gelecek

Japonya'da bir start-up firması, uzayda yaşanan enerji depolama sorunu için katı batarya denilen farklı bir teknoloji kullanmayı planlıyor. Ay yüzeyinde test edilecek olan yeni bataryaların, gelecekteki uzay görevleri için umut vaat eden bir çözüm olduğu söyleniyor.

Uzay çalışmaları alanında faaliyet gösteren şirketler, uzay yolculukları, insanlı seyahatler, farklı gezegenlere tesisler kurmak gibi birçok alanda yarış halindeler. Bir yandan teorik anlamda devam eden bu yarış, diğer yandan da fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda hızla ilerliyor. Günümüzde artık uzaya roket fırlatmak, Ay'a iniş yapmak gibi terimleri duyduğumuzda eskisi kadar hayret etmiyoruz. Daha önce bir defa başarılan bu inanılmaz olayların bir tık üstüne çıkabilmek için ise şirketlerin, enerjiyi depolayabilmeye ihtiyaçları var ancak zorlu uzay koşullarında bu durum, hiç de kolay olmuyor.

Japonya'da kurulan ispace isimli bir start-up, Ay görevleri yapmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor ancak tıpkı diğer şirketlerin olduğu gibi ispace'in de aşması gereken bir enerji depolama problemi mevcut. Ay'a kurulacak tesisler, ileri keşifler için gönderilecek araçlar ve yüzeyde kullanılacak daha birçok farklı teknolojik alet için, kesintisiz bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Dünya'dan gerekli bataryalarla gönderilen cihazlar, bir süre sonra Ay yüzeyinde yaşanan ekstrem soğuk ve sıcaklar nedeni ile kullanılamaz hale geliyor. Dünya'da birçok teknolojik alette kullanılan lityum piller, aşırı sıcaklarda patlayabiliyorken aşırı soğuklarda ise fonksiyonlarını yitiriyor. Hal böyle olunca, Japon şirket bu duruma farklı bir yaklaşım getirmeye karar verdi ve yapılan uzun çalışmalar üzerine, "katı formlu batarya" olarak tanımladıkları bir depolama biçimi geliştirdiler.

Şirkette çalışan bilim insanları, bu bataryanın aşırı sıcaklara dayanıklı olduğunu, aşırı soğuklarda ise yavaşlasa bile kullanımdan tamamen çıkmayacağını açıkladılar. Ay yüzeyine gönderilecek araçların, oradan elde edilecek, kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirten araştırmacılar, bu sayede görevlerin çok daha uzun vadeli yapılabileceğini ifade ettiler. Eğer bu teknoloji yapılacak testleri başarı ile geçebilirse, gelecekte birçok şirket tarafından öncelikli tercih olabileceği konuşuluyor. Bataryanın uzun ömürlü olması uzay görevleri için çok büyük bir önem taşırken cihazın kaç defa şarj edilebileceği ve ömrünün ne kadar olacağı gibi bilgiler, yapılacak testlerden sonra belli olacak.