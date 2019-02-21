Avrupa, Uzay Görevleri için Ariane 6 Roketini Kullanacak

Uzay çalışmaları konusunda rekabet gün geçtikçe hızlanıyor. SpaceX'ten sonra özel şirketlerin de bu yolda yarışa dahil olmaya başladığı uzay maceralarına, Avrupalı firmalar da katıldı. ArianeGroup, aldığı siparişler ve Avrupa ülkelerinin desteği ile şimdiden SpaceX'e güçlü bir rakip olacağının sinyallerini verdi.

Uzay çalışmalarında ABD başta olmak üzere Rusya, Hindistan, Japonya gibi ülkeler arasında büyük bir yarış mevcut. Kıyasıya rekabetin devam ettiği bu alan, milyonlarca dolarlık yatırımların yapıldığı ve zamana karşı yarışılan bir dinamiğe sahip. Avrupa, yaptığı çalışmalar konusunda ileri bir seviyeye ulaşsa bile, konu roket fırlatma aşamasına geldiğinde ABD'li şirketlerden yardım alıyor. Bu nedenle atağa geçen ArianeGroup, üreteceği Ariane 6 roketi ile bu duruma bir son vermeye karar verdi.

Şirket, dev yatırımlar gerçekleştirerek üreteceği yeni roketinin, şimdiye kadar ürettikleri roketler arasında en verimli ve en ekonomik olanı olacağını açıkladı. Avrupa ülkelerinden, firmanın bu çalışmasına büyük destek geldi. Yetkililer, tüm çalışmaları yapabilecek kapasiteye sahip olmalarına rağmen, son aşamada ABD'nin roketlerini kullanmaktan memnun olmadıklarını açıklayarak Ariane 6'nın sorunlarına çözüm olacağını ilettiler. Avrupa menşeili bu yeni roket, şimdiden ticari amaçlı fırlatmalarda kullanılmak üzere farklı siparişler aldı bile. 2020'de ilk fırlatması yapılacak olan Ariane 6'nın her fırlatma işleminin, yaklaşık 70 milyon euro olacağı tahmin ediliyor.

ArianeGroup'un bu çalışması, Avrupalı ülkeler tarafından destek görmüş olsa da konunun uzmanları, Ariane 6'nın maliyet olarak SpaceX'in yanına bile yaklaşamayacağını söylüyorlar. SpaceX, her bir roketini çok daha ucuz rakamlara fırlatırken aynı zamanda fırlatılan roketleri tekrar kullanabilmesiyle de ekonomik avantaj sağlıyor. Önümüzdeki senelerde bu çekişmeli uzay yarışında, ArianeGroup'un nasıl bir rol üstleneceğini hep birlikte göreceğiz.