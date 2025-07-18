Dünyanın en tanınmış ekstrem sporcularından biri olan Felix Baumgartner, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay, İtalya’nın doğu kıyısındaki bir sahil kasabasında gerçekleşti. Kazanın kesin nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

‘Uzaydan atlayan adam’ Felix Baumgartner, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. 2012 yılında yaptığı rekor uzay atlayışıyla tanınan ekstrem sporcu, İtalya’da gerçekleştirdiği motorlu yamaç paraşütü uçuşunda düşerek yaşamını yitirdi.

Avusturyalı ekstrem sporcu, İtalya’nın Porto Sant’Elpidio bölgesinde motorlu yamaç paraşütü ile yaptığı uçuş sırasında yere çakıldı. 56 yaşındaki Baumgartner’in kazaya teknik bir arıza mı yoksa ani bir sağlık sorununun mu neden olduğu henüz netlik kazanmadı.

Baumgartner hava sporlarında önemli bir isimdi

Red Bull tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır iş birliği yürüttükleri Baumgartner’in hayatını kaybettiği doğrulandı. Şirket, ünlü sporcunun hava sporlarındaki disiplinine ve detaylara verdiği öneme dikkat çekti.

Baumgartner, 2012 yılında uzay sınırından gerçekleştirdiği atlayışla adını duyurmuştu. Balonla yaklaşık 39 kilometre yüksekliğe çıkan sporcu, buradan Dünya’ya atlayarak o dönemdeki en yüksek atlayış ve en hızlı serbest düşüş rekorlarının sahibi olmuştu. Hayatı boyunca birçok yüksek yapıdan atlayış gerçekleştiren Baumgartner, karbon fiber kanatlarla Manş Denizi’ni uçuşla geçen az sayıdaki sporculardan biriydi.

Baumgartner’in ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, sporcunun hava sporları dünyasında önemli bir isim olduğu vurgulandı.