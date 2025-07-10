NASA'nın 2000'den fazla kıdemli çalışanını kaybedeceği iddia edildi. Bunun nedeninin ise Trump'ın NASA bütçesini kesmeyi planlaması olduğu söyleniyor.

ABD’de Donald Trump’ın farklı departmanlarda yaptığı bütçe kesintileri, insanların işlerinden çıkarılmasına neden oluyordu. Şimdi gelen bilgiler ise etkilenen kurumlardan birinin NASA olacağını gösterdi. Politico’nun edindiği bilgilere göre binlerce NASA çalışanı işten ayrılmak zorunda kalacak.

İddiaya göre NASA, önümüzdeki dönemde en az 2145 kıdemli çalışanını kaybedecek. Bu çalışanlar arasında bilim insanları ve araştırmacıları içeren kıdemli kişiler olduğu belirtilmiş. Yani belli becerilere sahip, bilgi birikimi yüksek ve yönetici pozisyonlarından insanlar olacak.

Gelecekteki görev ve araştırmalar etkilenebilir

Bu kadar büyük sayıda çalışanın işinden olması, tabii ki NASA’nın gelecek planlarını da etkileyecek. Öyle ki tahminlere göre önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi beklenen görev ve araştırmalarda değişiklik yapıldığını görebiliriz. NASA, 2026’da Artemis görevi ile Ay’a yeniden astronot göndermeyi planlıyordu. İşten ayrılmaların bu görevi etkileyip etkilemeyeceği şimdilik belirsiz.

Gelen bilgilere göre ayrılan kişilerden 1818’i uzay uçuşları ve bilim araştırmaları gibi görevlerde çalışan isimlerden oluşuyor. Kalan kişiler ise finans, bilişim teknolojileri gibi departmanlarda görev yapan personel. NASA’nın en önemli tesislerinden de insanların gideceği aktarılmış. Örneğin çoğu roket fırlatmasının yapıldığı Kennedy Uzay İstasyonu’ndan 311 kişi ayrılacakmış.

Bunun bir işten çıkarma olmadığının altını çizmek gerek. Politico’ya göre çalışanlar Trump’ın getirdiği bütçe kesintileri nedeniyle NASA’dan gönüllü olarak çıkmak istemişler. Zaten ticari uzay uçuşları sektörü iyice büyürken bu kişilerin yeni iş bulması çok zor olmayacaktır. Trump’ın 2025 yılında NASA bütçesini 6 milyar doları aşan oranda düşürmek istediğini belirtelim. Henüz kesin bir karar yok, ABD Kongresi bütçe konusunda değişiklikler yapabilir. Ancak insanların gönüllü işten ayrılması, NASA’nın ciddi zarar görebileceğinin bir göstergesi.