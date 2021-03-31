Van Gölü, NASA'nın Fotoğraf Yarışmasında Yarı Finalde

NASA, her yıl gerçekleştirdiği "Dünya Turnuvası" isimli fotoğraf yarışmasının yarı finaline geçiş yapıldığını duyurdu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ise bu yarışmanın yarı finalinde yer alıyor. Dileyen herkesin katılabildiği yarı final, 5 Nisan'a kadar devam edecek.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan astronotların çektiği fotoğrafları kapsayan bir yarışma düzenliyor. Dünya üzerinde bulunan çeşitli lokasyonların bulunduğu bu fotoğraflar, zaman zaman benzersiz görüntüler sunabiliyor. Yarışmanın çeyrek finallerinin devam ettiği şu günlerde ise Türkiye'nin güzelliklerini ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Van Gölü, bugüne kadarki üç turda 28 fotoğrafı eleyerek yarı finale kaldı.

NASA, düzenlediği yarışmayı "Dünya Turnuvası" olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. İşte bu yarışmaya katılmaya karar veren Kate Rubins ise gözüne Van Gölü'nü kestirmiş gibi görünüyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü'nün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.

İşte yarı finale kalmayı başaran Van Gölü fotoğrafı

Dileyen herkes, 5 Nisan'a kadar NASA'nın oluşturduğu internet sitesine giderek, yarı finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verebiliyor. Van Gölü'nün rakiplerine baktığımızda ise Bahamalar'da bulunan bir bulut, ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yıldızların nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ve uzun pozlamayla oluşturulmuş başka bir yıldız fotoğrafı yer alıyor. Van Gölü'nün, yarı final kapsamında Bahamalar'dan çekilen görüntü ile yarıştığını belirtelim.

Eğer siz de NASA'nın düzenlediği Dünya Turnuvası'na dahil olmak ve Van Gölü'ne oy vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarı finalde yarışmakta olan görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçmek. Bu bağlamda Bahamalar ile Van Gölü arasında bir seçim yapmanız ve ISS'ten gelen iki fotoğraftan bir tanesini seçmeniz gerekecek. "Submit Your Ballot" yazan butona dokunduğunuz/tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak. Yarı finallere son katılım tarihinin 5 Nisan olduğunu belirtelim.