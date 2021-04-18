Vegan Beslenme, Kalp Sağlığı İçin Gerçekten de İyi mi?

Vegan beslenmenin kişiye sunduğu faydalar ve zararlar tartışılmaya devam ederken Inverse, yapılan araştırmaları inceledi ve veganlığın kalp sağlığına olan etkisini göstermeye çalıştı. Fakat bugüne kadar yapılan araştırmalar, veganlığın kalp sağlığı üzerindeki etkisi hakkında henüz kesin bir sonuç olmadığını gösterdi.

Günümüzde birçok insan, ana olarak hayvanları koruma amaçlı olmak üzere sağlık veya kilo vermek için hayvansal gıdalara tamamen sırtlarını çevirip vegan olabiliyorlar. Vegan olmanın getirdiği iyi sonuçlar arasında kalp sağlığını iyileştirmek de yer alıyor. Peki, vegan olmak gerçekten de söylendiği kadar kalp sağlığına faydalı mı yoksa zararlı mı?

Oxford Academic bünyesindeki The Journal of Nutrition’da yayınlanan ve bugüne kadar yapılmış büyük çaplı araştırmaları ele alan yeni bir araştırma, bu sorulara verilen en güncel cevaplardan birisini verdi. Fakat verilen cevap, vegan beslenme biçiminin kalp sağlığına sunduğu söylenen faydaların henüz kanıtlanamayacağını gösterdi. Yine de bu, veganlığın hiçbir olumlu yanının olmadığı anlamına gelmiyor. Çalışmanın sonuçlarına geçmeden önce, veganlığın getirilerinden ve götürülerinden kısaca bahsetmekte fayda var:

Faydalar:

Vegan beslenme biçimini uygulayan kişiler, beslenme tarzlarının doğası gereği fazlasıyla tahıl, meyve ve sebze tüketiyor. Bu da onların et tüketen kişilerden daha fazla lif aldıklarını gösteriyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, yüksek lif tüketen kişilerin kalp hastalığı geliştirmelerinin daha az olası olduğunu ortaya koymuştu.

Bununla birlikte çok fazla meyve ve sebze tüketmek, fitokimyasal tüketiminin de fazla olduğu anlamına geliyor. Yine araştırmalara göre fitokimyasallar, enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduklarından hücrelerde oluşabilecek bir zarar da engellenebiliyor. Bunların dışında vegan beslenme şekli, daha az kilo, daha düşük kan asıncı ve daha düşük kötü kolesterol (LDL kolesterol) gibi faydalar da sunuyor.

Zararlar:

Vegan beslenme şekli dikkatli bir şekilde planlanmadığı takdirdeyse kişi, hayati besinlerden çok basit bir şekilde yoksun kalabiliyor. Örneğin vegan beslenme, deniz ürünlerinde kolaylıkla bulunan omega-3 yağ asidini çok az karşılıyor. Bu da omega-3’ün sunduğu düşük kan basıncı ve düşük kalp krizi geçirme riski gibi faydalardan veganların yararlanamadığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte bazı vitamin ve mineraller de takviye olmadan veganlara daha zor bir şekilde geliyor. Selenyum, iyot, B12 vitamini veganlarda vegan olmayanlara kıyasla daha düşük seviyelerde oluyor ve bu da kalp sağlığı için daha zararlı olabiliyor. Bu minerallerin ve vitaminlerin düşük seviyeleri tiroid problemlerine, kas bozukluklarına ve anemiye de yol açabiliyor.

Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kalp sağlığı veganlıkla iyileşiyor mu?

Vegan beslenme, yaşamımızdaki her şeyde olduğu gibi artılarla birlikte eksileri de beraberinde getiriyor. Fakat vegan beslenmenin kalp sağlığına etkisi halen kesin bir sonuca sahip değil. Çalışmada en az 73.426 katılımcının (en az 7.380’i vegan) katıldığı üç farklı araştırma ele alındı. Bu araştırmaların ikisinin veganlığın kalp sağlığını kesinlikle iyileştirdiği veya kötüleştirdiği konusunda kesin bir yargıya varmadığı, küçük bir grupla yapılan bir araştırmanınsa üç yıldan daha fazla süredir vegan olanlarda kalp sorunları görme riskinin 6 kat azaldığı sonucu görüldü. Fakat bu sonuç 177 vegan arasından yalnızca birinde görüldü. Dolayısıyla araştırmanın küçük çapı nedeniyle sonuca kesin gözüyle bakılmadı.