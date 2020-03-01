Vejetaryen Beslenmenin İnme Riskini Azalttığı Ortaya Çıktı

Vejetaryen beslenme son senelerde çok fazla kişi tarafından tercih edilen ve bir o kadar da fazla konuşulan bir beslenme türü. Uzmanlar şimdi de bu beslenme çeşidinin inme rahatsızlığı üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre vejetaryen yiyeceklerin inme ihtimalini önemli ölçüde azalttığı belirlendi.

İki büyük yetişkin grubuyla yapılan ve son günlerde yayınlanan yeni bir araştırma raporuna göre, belirli gıdaların tüketildiği vejetaryen bir diyet yapmak kişinin inme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Yaklaşık on yıl boyunca takip edilen gruplarda, bu süre zarfında araştırmacılar düzinelerce inme tespit etti ve diyet verilerini bunlara bağladı. Araştırmada ortaya çıkan en büyük fayda, balık yiyen vejetaryenler ve et yiyen insanlarla karşılaştırıldığında görüldü.

Araştırma geçtiğimiz günlerde American Academy tarafından yayınlanan Neurology isimli dergide yer aldı. Çalışmalarının bir parçası olarak araştırmacılar vejetaryen bir diyet sürdüren ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan kaçınma olasılıklarının daha yüksek olduğu iki büyük insan grubuna odaklandılar. İki grup toplamda yaklaşık 14 bin kişiden oluşuyordu.

Çalışma raporunda her grupta yer alan insanların yaklaşık yüzde 30'unun yani neredeyse dörtte birinin erkek vejetaryenler olduğu belirtildi. Katılımcıların hiçbirinde çalışma sırasında ya da daha öncesinde inme öyküsü bulunmuyordu ve yaş ortalaması 50 olarak ortaya çıkmıştı.

Araştırma uzun süre devam etti

Katılımcıları birkaç yıl boyunca takip ettikten sonra çalışma, soya, fındık ve sebzeler gibi yüksek vejetaryen besinler tüketen insanların diğer kişilere kıyasla yüzde 74 daha düşük inme riski taşıdığını tespit ederken yeterli düzeyde kolesterol ve B12 almayan vejetaryenlerin yüksek inme riski altında olabileceğini de ekledi.

İnme tam olarak nedir?

İnme, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde dakikada ortalama bir kişi inme geçiriyor; üç dakikada bir kişi de inme nedeniyle yaşamını yitiriyor. Erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olan inme, bir beyin damar hastalığı. Yıllardır çeşitli araştırmalara konu olan rahatsızlıkla ilgili birçok tamamlanmamış araştırma da bulunuyor.