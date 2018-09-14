Venom Filminin Yaş Sınırı Belli Oldu: Film, +18 Olmayacak

Marvel fanlarının merakla beklediği Venom filmine dair merakla beklenen detay sonunda ortaya çıktı: Film, beklenenin aksine +18 değil, +13 olacak.

Elbette filmin hitap ettiği yaş kitlesi, ne kadar sağlam olacağı konusunda bize bir fikir vermeyecek ama 'Venom' gibi bir karakterin solo filminde kanlı şiddet sahneleri görmeyecek olmamız bir miktar hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ancak Sony cephesinin konuyla ilgili bir açıklaması var: Spider-Man ile Venom'u aynı filmde görmek istiyorlar.

Ancak tam da burada kafalarda ciddi bir soru işareti ve açıklanması gereken bir durum bulunuyor: Venom, Marvel evreninin en önemli karakterlerinden biri ve hiçbir Marvel Sinematik Evreni'ni anlatan filmde yer almıyor. Bir yandan Sony, Spider-Man temalı bir oyun hazırlıyor ve bunu kendi konsoluna özgü hale getiriyor. Tam burada Spider-Man'e dair ne varsa Sony'de olduğunu düşünüyorsunuz ama Spider-Man, bir süre önce Marvel Sinematik Evreni'ne dahil oluyor.

Açıkçası Sony ve Marvel'ın seneler önce yaptığı Spider-Man anlaşmasının günümüzde geldiği boyut merak konusu. Venom gibi 'brutal' bir karakterin filminin dahi +13 etiketiyle sinemalarda olacak olması da farklı bir tartışma konusu elbette.