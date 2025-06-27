Sezen Aksu’nun yeni klibi “Doğrucu”, Google’ın yapay zekâ araçları Gemini ve Veo 3 kullanılarak dijital ortamda oluşturuldu. Yaşanan gelişme, yapay zekânın sadece içerik üretiminde değil, sanat alanında da aktif bir şekilde kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Müzik ve teknolojinin kesişiminde ortaya çıkan bu tür projeler, gelecekte yaratıcı süreçlerin nasıl evrileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Sezen Aksu’nun yeni albümünde yer alan “Doğrucu” şarkısının klibi, yapay zekayla hazırlandı. Klipte Google’ın Gemini ve video üretim aracı Veo 3 teknolojilerinden yararlanıldığı açıklandı.

Yeni yayımlanan klip, Sezen Aksu’nun “Paşa Gönül Şarkıları” albümünde yer alan parçalardan biri olan “Doğrucu” için hazırlandı. Yönetmen koltuğunda ise Öner S. Biberkökü oturuyor.

Yapay zeka destekli video araçları müzik sektöründe de kullanılmaya başladı

Yapılan açıklamalara göre, klipteki sahneler Google’ın yeni yapay zeka araçlarıyla oluşturuldu. Klipteki animasyonlar ve dans sahneleri özellikle öne çıkıyor. Görünen o ki, yapay zeka klibin neredeyse her anında kendini hissettiriyor. Klip ise yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yapay zeka destekli video araçlarının müzik sektöründe daha sık kullanılması, üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Sezen Aksu’nun “Doğrucu” klibi de bu dönüşümün en güncel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sezen Aksu'nun yapay zeka ile oluşturulan yeni klibi "Doğrucu":