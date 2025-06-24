Birçok olimpik dalış videosuyla karşımıza çıkan Hailuo 02, gerçekten de Google'ın Veo 3 aracına rakip olabilecek potansiyelde mi?

Birkaç gün önce internette fırtına gibi esen “olimpik dalış yapan kediler” videosunu hatırlıyor musunuz? Şimdi de tamamen aynı türdeki yeni yapay zekâ videolarında sahneye köpekler çıkıyor. Peki bu videoların trend olan Veo 3 yerine başka bir araçla yapıldığını söylesek?

TikTok’ta Stanislav Laurier adlı kullanıcı tarafından paylaşılan yeni video, tıpkı kedi versiyonu gibi Hailuo 02 adlı yapay zekâ aracıyla oluşturulmuş. Köpeklerin tramplende zıplayarak havada taklalar attığı bu video, hem komik hem de inanılmaz gerçekçi. Tahtada yürüyüşlerinden suya girişlerine kadar her detay o kadar inandırıcı ki, videonun yapay zekâ ile üretildiğini anlamak için bir süre izlemek gerekiyor.

Hailuo 02, Veo 3'ün trendini yıktı

Finaldeyse birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilen eğlenceli bir podyum sahnesi var. Gerçi yapay zekâ podyuma “1.” ve “2.” gibi biraz garip yazılar koyarken hata yapmış olsa da dalgıç köpeklerin fizik kurallarına uygun hareketlerini yapay zekânın kusursuzca taklit edebilmesi oldukça şaşırtıcı.

Hailuo 02 nasıl kullanılır?

Gelelim bu videoların nasıl yapıldığına. Son günlerde Veo 3 fazlasıyla yaygın olduğundan bu videoların Veo 3 ile yapıldığı sanılıyordu ama aksine Çinli şirket MiniMax’in geliştirdiği Hailuo 02 ile yapılıyor.

Kullanmak için sadece bir hesap açmanız gerekiyor. Ücretsiz deneme puanlarıyla kendi videonuzu oluşturmanız mümkün. Örneğin bir kullanıcı "gülle atan bir kedi" temalı bir video yaptırmış ve ilk denemesi olmasına rağmen fena olmayan bir sonuç almış.

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Peki siz daha önce Hailuo 02'yi kullandınız mı? Veo 3 mü daha başarılı yoksa Hailuo 2 mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.