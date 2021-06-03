Vivo Y70t Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, yeni orta segment telefonu Y70t'yi duyurdu. Exynos 880 işlemciden güç alan telefon, farklı depolama alanı ve RAM kombinasyonları, üçlü kamera kurulumu ve Android 10 işletim sistemi gibi özelliklere sahip.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni akıllı telefonu "Y70t"yi duyurdu. Y70 ailesinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıkan model, akıllı telefonlara fazla para vermek istemeyen kullanıcıların gözdelerinden bir tanesi olma potansiyeline sahip. Peki Vivo Y70t, tüketicilere neler vadediyor?

6.53 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan telefon, kullanıcılara FHD+ çözünürlük sunuyor. Yüzde 90.72 ekran/gövde oranı sunan cihazın ekranındaki küçük delikte ise 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu sensör ise telefonun ekranında değil, yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda Vivo Y70t

Vivo Y70t, Samsung'un Exynos 880 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Android 10 tabanlı FuntouchOS 10.5 arayüzünü kullanan telefonun bataryası ise 4.500 mAh kapasiteli ve 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Bu arada, telefonun 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu da belirtelim.

Vivo'nun yeni akıllı telefonunun arka kısmında, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 2 MP portre kamera ve 2 MP de makro kamera bulunuyor. LED flaş ise bu kamera kurulumunun alt kısmına yerleştirilmiş durumda.

Vivo Y70t teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde LCD, FHD+

6.53 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ İşlemci: Samsung Exynos 880

Samsung Exynos 880 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (18 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (18 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FuntouchOS 10.5

Vivo'nun yeni akıllı telefonunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Telefonu satın almak isteyen tüketicilerin yapacakları ödemeler ise şu şekilde açıklandı;