HarmonyOS Yüklü Gelecek İlk Telefon Huawei P50 Ortaya Çıktı

İçerisinde HarmonyOS bulunan ilk akıllı telefon serisi olan Huawei P50 ortaya çıktı. Huawei'nin HarmonyOS ve yeni nesil ekosistemini gösterdiği resmi lansmanında P50'nin ilk detayları paylaşıldı.

Huawei'nin uzun süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi P50 serisi nihayet duyuruldu. P50 isimleriyle duyurlan yeni telefon modelleri, Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS ile birlikte önümüzdeki bahar aylarında bizimle birlikte olacak. Gerek donanımı, gerekse de tasarımı ile son dönemlerin en çok beklenen telefon serisi olan Huawei P50'nin 1 inçlik devasa kamera sensörleri gibi önemli donanım güncellemeleri var.

Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunların ardından geliştirmeye başladığı ve Android yerine kullanacağı yeni işletim sistemi HarmonyOS ile birlikte gelen yeni Huawei cihazlar, akıllı telefon sektöründe yeni bir süreç başlatıyor.

Karşınızda yeni Huawei P50:

Huawei, geçen sene olduğu gibi bu sene de 3 yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefon çıkaracak. Serinin en uygun fiyatlı ve en küçük modeli Huawei P50 olurken, onu ana model olarak Huawei P50 Pro takip ediyor. Serinin amiral gemisi modeli olarak da Huawei P50 Pro Plus'ı göreceğiz.

Tasarım:

3 farklı model, 3 farklı boyut olacak,

2 çerçeve içerisinde birleştirilmiş geniş lenslere sahip 4'lü kamera kurulumu bulunacak,

Kenarları yumuşatılmış kavisli çerçeveler göreceğiz,

Huawei P50 ailesinin tasarım özelliklerine baktığımızda en çok dikkat çeken detayın telefonun arkasındaki kamera kurulumunda olduğunu görüyoruz. Bir tanesinde 3 kamera sensörü, diğerinde ise 1 kamera sensörü ve led flaş bulunan alt alta yerleştirilmiş iki geniş çerçevenin yer aldığı P50 ailesi, genel olarak yumuşak hatları ve ince yapısıyla hoş bir görünüm sunuyor. Huawei P50, düz bir çerçeveyle gelirken diğer iki modelin ise kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Kamera:

Huawei P50 serisinin kamera kurulumu, daha önceki modellerde olduğu gibi Leica destekli lensleri içerecek. Telefoto lensi tekrar gördüğümüz kamera kurulumunda, bu kez tasarım açısından farklı bir yaklaşım görüyoruz. Ancak bu sensörlerin çözünürlük açısından neler sunacaklar henüz kesinlik kazanmış değil.

Huawei P50 özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Henüz netleşmedi

RAM: 8 GB RAM

Depolama Alanı: Henüz netleşmedi

Ön Kamera: Henüz netleşmedi

Arka Kamera: Henüz netleşmedi

Bağlantı: Henüz netleşmedi

İşletim Sistemi: HarmonyOS

Batarya: Henüz netleşmedi

Huawei P50'nin tüm teknik özellikleri, tanıtımın yapılacağı bahar aylarında netleşecek.