Sürekli karşımıza çıkan logolar artık zihnimize kazındı fakat bu logoların kimin eseri olduğunu hiç düşünüyor musunuz?

Ünlü Türk markaların logolarının ardında değerli bir grafik sanatçımız var. İsmini pek duymasak da kendisi en çok sergi açan Türk grafik sanatçısı ünvanını bile taşıyor.

Bakalım bu önemli isim kim ve aşina olduğumuz hangi logoları tasarlayarak hayatımıza kattı?

Mengü Ertel, Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahip.

1931 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Mengü Ertel, küçük yaşta tiyatroya ilgi duyarak figüranlık ve dublaj yaptı. Güzel Sanatlar Dekorasyon/Süsleme Sanatları Bölümü'nü bitirdikten sonra sinema ve tiyatro dekorlarına merak sardı. 1960'lı yıllarda dönemim tüm özel tiyatroları için afişler tasarladı.

Tiyatro için hayatı boyunca 150'den fazla afiş tasarlayan Ertel, dekor çalışmalarını sürdürürken 1969 yılında tiyatro afişlerinden oluşan ilk sergisini, Türk Alman Kültür Merkezinde açtı. Daha sonra katılarak birçok ödül aldığı sergiler ise şu şekildeydi:

Varşova Afiş Bienali (1966, 1968, 1976, 1978, 1980)

Brno Grafik Bienali (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980)

Gelheim Am Rhe-in’da (Almanya) açılan Bergama Sergisi (1972)

Frechen (Almanya) 3. Grafik Bienali (1974)

Cannes 2. Uluslararası Sinema Afişleri Sergisi (1974)

Paris Film Afişleri Sergisi (1975)

Doğu Berlin’deki Intergraphik (1976)

Melbourne (Avustralya) Uluslararası Afiş Sergisi (1977)

Doğu Berlin’deki Uluslararası Brecht Afişleri Sergisi (1978)

Lahti (Finlandiya) Afiş Bienali (1979)

Ayrıca kendisi, en çok sergi açan Türk grafik sanatçısı ve Uluslararası Afiş Derneğine üye seçilen ilk Türk grafik sanatçısı ünvanına sahip.

Kitap kapakları ve afişlerin yanı sıra gün gördüğümüz ünlü logolardan bazıları, onun elinden çıktı.

Modern grafik tasarım alanına büyük katkılar sunan sanatçı; sinema, tiyatro, festival ve konser alanlarında muazzam afişler tasarlamasına ek olarak Türkiye’deki bilindik marka logolarının birçoğunda imzası var.

Mengü Ertel’in imzasını taşıyan logolar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SODEP

TRT

Turkcell

Arçelik

Maret

Tadım

SEK

Selpak

İş Bankası 50. yıl

Mengü Ertel, 2000 yılında zatürreye yakalanarak aramızdan ayrıldı fakat tasarladığı afişler, logolar ve dekorlar hâlâ ruhunu taşımaya devam ediyor.

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