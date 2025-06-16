Vodafone Türkiye, Red abonelerinin 1 yıl boyunca ne kadar tasarruf ettiklerine ilişkin istatistikler paylaştı. Paylaşılan rakamlar, Vodafone Red abonelerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Türkiye'nin sevilen mobil operatör firmaları arasında yer alan Vodafone, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin istatistikler paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikle Vodafone Red abonelerinin yıllık bazda ne kadar tasarruf ettikleri gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte Vodafone'un açıklamalarına yakından bakalım.

Şirketin açıklamasına göre Vodafone Red aboneleri, son 1 yılda 500 milyon TL'nin üzerinde ayrıcalık elde ettiler. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığından faydalanan kullanıcılar, 524 milyon GB'lik internet erişimi ek ücret ödemeden kullanabildiler. Bu internet tüketiminin 178,3 milyon GB'lik bölümü mesajlaşma uygulamaları, 254,7 milyon GB'lik bölümü sosyal medya uygulamaları, 86,9 milyon GB'lik bölümü video uygulamaları, 3,9 milyon GB'lik bölümü ise müzik uygulamaları için harcandı.

Sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirildi: Hem de 0 internet kullanımı ile!

Vodafone Red aboneleri, son 1 yıl boyunca 1 KB bile internet tüketimi olmadan 27 milyon günlerini sosyal medya uygulamaları için harcadılar. Mesajlaşma uygulamalarında 1 trilyonun üzerinde mesaj gönderen kullanıcılar, 1,7 milyar şarkı dinlediler ve 16 milyon video izlediler. 3,1 milyar GB mobil internet tüketen Vodafone Red'liler, 54,1 milyar dakika boyunca konuştular.

Vodafone Red aboneleri için sunulan ayrıcalıklardan olan Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi de kullanıcıları mest etti. Vodafone'un açıklamasına göre 1 milyon abone, bu hediye ile 185 milyon TL tasarruf etmiş oldu. 430 binden fazla abone ise Vodafone Red tarifesinin yurt dışında da kullanılmasını sağlayan Her Şey Dahil Pasaport hizmetinden faydalandı. Ayrıca 113 bini aşkın Vodafone Red abonesi, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 2,6 milyon dakika ücretsiz konuştu. Buradan sağlanan tasarruf ise 327 milyon TL seviyesindeydi.

"Vodafone Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: