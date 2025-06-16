Vodafone Kullanıcılarının Son 1 Yılda Ne Kadar Tasarruf Ettikleri Açıklandı: İşte Dudak Uçuklatan İstatistikler!

4 dk okuma süresi
10
1
1
0
0
Vodafone Türkiye, Red abonelerinin 1 yıl boyunca ne kadar tasarruf ettiklerine ilişkin istatistikler paylaştı. Paylaşılan rakamlar, Vodafone Red abonelerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Türkiye'nin sevilen mobil operatör firmaları arasında yer alan Vodafone, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin istatistikler paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikle Vodafone Red abonelerinin yıllık bazda ne kadar tasarruf ettikleri gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte Vodafone'un açıklamalarına yakından bakalım.

Şirketin açıklamasına göre Vodafone Red aboneleri, son 1 yılda 500 milyon TL'nin üzerinde ayrıcalık elde ettiler. Vodafone Red tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığından faydalanan kullanıcılar, 524 milyon GB'lik internet erişimi ek ücret ödemeden kullanabildiler. Bu internet tüketiminin 178,3 milyon GB'lik bölümü mesajlaşma uygulamaları, 254,7 milyon GB'lik bölümü sosyal medya uygulamaları, 86,9 milyon GB'lik bölümü video uygulamaları, 3,9 milyon GB'lik bölümü ise müzik uygulamaları için harcandı.

Sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirildi: Hem de 0 internet kullanımı ile!

Vodafone Red avantajları

Vodafone Red aboneleri, son 1 yıl boyunca 1 KB bile internet tüketimi olmadan 27 milyon günlerini sosyal medya uygulamaları için harcadılar. Mesajlaşma uygulamalarında 1 trilyonun üzerinde mesaj gönderen kullanıcılar, 1,7 milyar şarkı dinlediler ve 16 milyon video izlediler. 3,1 milyar GB mobil internet tüketen Vodafone Red'liler, 54,1 milyar dakika boyunca konuştular. 

Vodafone Red aboneleri için sunulan ayrıcalıklardan olan Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi de kullanıcıları mest etti. Vodafone'un açıklamasına göre 1 milyon abone, bu hediye ile 185 milyon TL tasarruf etmiş oldu. 430 binden fazla abone ise Vodafone Red tarifesinin yurt dışında da kullanılmasını sağlayan Her Şey Dahil Pasaport hizmetinden faydalandı. Ayrıca 113 bini aşkın Vodafone Red abonesi, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 2,6 milyon dakika ücretsiz konuştu. Buradan sağlanan tasarruf ise 327 milyon TL seviyesindeydi.

"Vodafone Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz"

Vodafone

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda biz de Red’li müşterilerimize yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren Red Dolu Dolu Tarifeler sunuyoruz. Red’liler, tarifelerinde bulunan internetinden yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube Premium gibi en popüler uygulamalarda sınırsız özgürlüğün tadını çıkarıyor. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağladık. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Red’li müşterilerimiz, eğlenceden alışverişe, seyahatten yaz tatiline, hayatı yoğun yaşayan müşterilerden oluşuyor. Vodafone olarak, her noktada müşterilerimize fayda sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenlerin %65’i Red müşterimiz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi ile müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerinde yanında olmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
10
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler