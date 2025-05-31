Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'daki süpermarketlerde sosis satışı yapacak. Peki Volkswagen ile sosis arasında nasıl bir bağ var? Bu nereden çıktı?

Alman otomobil devi Volkswagen ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şirket, Almanya'da bulunan tüm süpermarketlerde sosis satmaya başlayacağını duyurdu. Peki bir otomobil firması neden sosis satmaya başlar? Gelin bu ilginç olayın arka planında yaşananlara yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak Volkswagen'in sosis macerası çok da yeni değil. Şirket, 1973 yılında Wolfsburg'da bulunan fabrikasındaki çalışanlarına sosis yedirmeye başladı. Bu tarif, o dönemlerde çok sevildi ve yıllar geçerken insanlar arasında bir kültür hâline geldi. Durumun farkında olan Volkswagen de "Currywurst" olarak isimlendirilen sosislerini bazı süpermarketler ile Wolfsburg stadyumunda satmaya başlamıştı.

Volkswagen'in ürettiği sosisler, artık tüm süpermarketlerde bulunabilecek!

Autocar'ın haberine göre Volkswagen'in Currywurst sosisleri, çok yakında Almanya'daki tüm süpermarketlerde satılacak. Volkwagen, sosisleri mikrodalgada ısıtmaya hazır hâle getirecek ve özenle paketleyecek. Tüketiciler, bu sayede domuz etinden üretilen sosislere çok daha kolay bir şekilde ulaşmaya başlayacaklar. İlk aşamada Almanya'nın kuzey ve doğu bölgelerinde satışa sunulacak ürün için ülke genelinde bir lansman düzenlenmesi planlanıyor.

Currywurst satışları, otomobil satışlarından daha fazla!

Volkswagen, 2024 yılında 5,2 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde satılan Currywurst satış miktarı ise 8,6 milyon seviyesindeydi. Volkswagen'in tüm markalarının gerçekleştirdiği otomobil ve hafif ticari araç satış miktarı ise 9 milyon seviyesindeydi. Sadece sosis satışlarından 7 haneli gelir elde ettiği düşünülen Volkswagen, zaten maddi açıdan sıkıntılar yaşadığı bir dönemde biraz nefes alacak gibi görünüyor.