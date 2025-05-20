Volkswagen'in üst yöneticilerinden biri, markanın hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Volkswagen, çok yakın isimlendirme stratejisini değiştirecek. Bu değişiklik, markanın özüne dönmesini sağlayacak.

Alman otomobil devi Volkswagen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Martin Sander tarafından yapılan açıklamada markanın radikal bir değişikliğe hazırlandığı ifade edildi. Bu değişiklik, aslında Volkswagen'i geçmişine döndürecek.

Volkswagen, yeni nesil otomobillerinde yeni bir isimlendirme stratejisine geçiş yaptı. Özellikle de elektrikli otomobillerde gördüğümüz değişiklik, otomobillerin "ID." takısının arkasına eklenen numaralardan ibaretti. Tabii bu da yıllarda alıştığımız Volkswagen kimliğinden uzaklaşılmasına yol açtı. Martin Sander tarafından yapılan açıklama, Volkswagen'in de bu durumun farkında olduğunu gözler önüne seriyor.

Volkswagen'in geleneksel isimlendirme stratejisi yeniden canlandırılacak

"Eski isimlere geri döneceğiz. Ne ID.2all ne de ID.Every1, üretim versiyonlarında bu isimleri kullanmayacak. Çıkış tarihine yakın zamanda isimleri açıklayacağız." şeklinde konuşan Volkswagen yöneticisi, yeni stratejiyle ilgili örnekler vermedi. ID. takısının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin de bir şey söylemeyen Sander, arkasında cevapsız sorular bıraktı.

Volkswagen'in isimlendirme stratejisine ilişkin aldığı kararla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.