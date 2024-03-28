Volkswagen, "RooBadge" olarak isimlendirdiği yeni bir araç amblemi geliştirdi. Bu amblem, Avustralya yollarına atlayan kanguruları yoldan uzaklaştırmaya yarıyor. Dileyen firmalar, Volkswagen RooBadge'i kullanabilecek.

Alman otomobil devi Volkswagen'den potansiyel olarak hepimizi ilgilendiren bir hamle geldi. Şirket, "RooBadge" olarak isimlendirdiği, aşırı özel bir amblem tasarladı. Şimdilik Avustralya'da kullanılmak üzere tasarlanan bu özel amblem, yol üzerindeki kanguruları kaçırmaya yarıyor. Evet yanlış duymuyorsunuz, araçlara yerleştirilecek bu amblem ile hayvan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilecek.

Volkswagen RooBadge, Avustralya'da hizmet vermekte olan Melbourne Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarıyla yapılan ortaklık kapsamında tasarlandı. İçerisinde özel bir sisteme sahip olan amblem, yaydığı ses dalgaları ile kanguruların yoldan kaçmasını sağlıyor. Üstelik Volkswagen, bu teknolojiyi sadece kendisi için geliştirmiyor. Dileyen firmalar da bu teknolojiden faydalanıp, araçlarına RooBadge entegre edebilecekler.

RooBadge, sürücü tarafından aktif ediliyor

Volkswagen RooBadge, sürücü tarafından kontrol edilebilen bir yapıya sahip. Bu bağlamda; özel amblem sürekli olarak çalışmayacak. Sürücü, aracının bilgi-eğlence ekranı üzerinden sistemi devreye alacak. Çalışmaya başlayan RooBadge, yaydığı dalgalarla kanguruların yoldan uzaklaşmasını sağlayacak. Tabii burada da gelişmiş bir teknoloji var. Şirket, kanguru yoğunluğunu da ölçümledi ve aracın navigasyon sistemi, kanguru yoğunluğunun yüksek olduğu kara yollarında bu hizmeti otomatik olarak çalışmasını sağlayacak.

RooBadge, tek başına kangurulara özel bir cihaz gibi görünüyor olsa da sahip olduğu potansiyel, aslında çok daha fazlasını sunuyor. Şirket, 3 yılda geliştirdiği bu özel amblemi gelecekte diğer hayvanlar için de kullanmaya başlayabilir. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye yollarında köpek, inek ve at gibi hayvanların yola atlamaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarında ciddi bir azalma yaşanabilir. Ancak tüm bunların kısa vadede hayata geçirilme olasılığı yok gibi görünüyor.

Volkswagen RooBadge'in nasıl çalıştığını gösteren bir video: