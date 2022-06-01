Volvo ile Epic Games, otomobillerin bilgi-eğlence ekranları için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Volvo'nun açıklamalarına göre Unreal Engine, yeni nesil elektrikli otomobillere entegre edilecek.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo ile Epic Games arasında gündeme bomba gibi düşecek bir iş birliği duyuruldu. Volvo tarafından yapılan açıklamalara göre Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine, şirketin yeni nesil elektrikli otomobillerine entegre edilecek. Böylelikle araç içindeki yolculara bugüne kadar görülmemiş bir bilgi-eğlence ekranı deneyimi sunulmuş olacak.

Video oyun dünyasını yakından takip edenler bilir, Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine, özellikle de son sürümü ile fotogerçekçiliği bambaşka bir boyuta taşıdı. Volvo da bu gelişmeleri yakından takip etmiş gibi görünüyor. "Müşterilerimize mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak, güvenli ve kişisel bir sürüşe katkıda bulunmak için otomobillerimizde zengin, sürükleyici ve duyarlı görselleştirmeye ihtiyacımız var." diyen Volvo Cars Ürün Müdürü Henrik Green, Unreal Engine'in amaçlarına ulaşmada önemli bir yardımcı olacağını söyledi.

Volvo'nun bilgi-eğlence ekranları hem daha hızlı hem daha kaliteli olacak

Volvo tarafından yapılan açıklamalara göre Unreal Engine motoru, Qualcomm'un Snapdragon serisi otomobil çipleriyle çalıştırılacak. Şirket, yapılacak çalışmalarla bilgi-eğlence ekranlarındaki hızın iki katına çıkacağını, ekranlardaki grafik oluşturma ve işleme hızının ise 10 katına çıkacağını söylüyor. Tüm bunlar, Unreal Engine'in ultra gerçekçi görselleştirme teknolojileri ile bir araya geldiğinde ise pürüzsüz görüntülerle karşılaşılacak.

Volvo ile Epic Games'in iş birliği kapsamında tasarlayacağı Unreal Engine'li bilgi-eğlence ekranları, ilk olarak bu yıl tüketicilerle buluşacak. Volvo, ismini vermediği elektrik motorlu amiral gemisi otomobilini bu yıl tanıtacağını ve bu otomobilde Unreal Engine dönüşümünün yapılmış olacağını söyledi. Bu otomobil tanıtıldığında, Unreal Engine entegre edilmiş bilgi-eğlence ekranlarının neler sunabileceğini hep birlikte görmeye başlamış olacağız.