Volvo, mart ayıyla birlikte tüm otomobil satışlarında kendi rekorunu kırdığını açıkladı. Bu rekor, EX30 başta olmak üzere elektrikli araçları sayesinde geldi.

Volvo da tüm otomobil üreticileri gibi elektrifikasyona çok önem veren bir şirket. Marka, her yıl yepyeni elektrikli otomobilleriyle karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de C40 Recharge ve XC40 Recharge gibi modelleri sunuyor.

Şirketten gelen yeni bilgiler, bu elektrikli araç yatırımının iyi sonuçlar vermeye başladığını gösterdi. Volvo, tüm dünyadaki otomobil satışlarında rekor kırdı.

Elektrikli otomobil satışları yıllık oranda %43 arttı

*Volvo C40 Recharge

Volvo’nun aktardığına göre şirket, mart ayında toplam 78 bin 970 otomobil satışı gerçekleştirerek aylık satış rekoru kırdı. 2024 yılındaki şu ana kadarki toplam satış ise 182 bin 687 olarak açıklandı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12’lik yükselme demek.

Şirketin toplam satışlarında yaşanan bu rekor seviyelerin en büyük nedenlerinden biri elektrikli araçlar oldu. Öyle ki elektrikli araç satışlarında yıllık oranda %43’lük büyük bir artış var. Tamamen elektrikliler, mart ayında satılan tüm modellerin %23’ünü oluşturuyor. Şarj edilebilir hibritleri kattığımızda ise bu oran %42’lere kadar çıkıyor. İkisinin toplam satış sayısı ise 33 bin 558.

Türkiye’ye gelmeyen EX30, satışların artmasında büyük rol oynadı

*Volvo EX30

Volvo’nun açıklamalarına göre en büyük etkenlerden biri, geçtiğimiz yaz tanıtılan tam elektrikli SUV model EX30 oldu. Volvo, hem özellikleri hem de tasarımıyla beğeni toplayan aracın kaç sattığını açıklamasa da rekor kırmada büyük rol oynadığını ifade ediyor.

Aslında en başta EX30’un Türkiye’ye de gelmesi bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmemişti. Nedeni ise kasım ayında getirilen düzenlemeydi. Elektrikli otomobillerin ithalini kapsayan düzenleme, Çin gibi ülkelerden getirilen modeller için en az 20 yetkili servis açma gibi zorunluluklar getiriyordu. Ayrıca daha önce yayımlanan bir başka düzenleme de Çin’den gelecek otomobiller için %40 ek vergi getiriyordu. Volvo da bunların ardından Çin’de üretilen Zhangjiakou’yu ülkemize getirmeme kararı aldı.

Volvo, dizel motor üretimini de bırakmıştı

Volvo’nun elektrikli tarafında daha güçlü olmasını sağlayacak nedenlerden biri de dizel motor üretiminden tamamen vazgeçmesi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda XC90 modelini içeren son dizel otomobilini üretim bandından indirerek bir devrin sonunu getirmişti.