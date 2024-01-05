Hükûmetin elektrikli otomobil ithalatına ilişkin aldığı bir karar, Volvo EX30'un Türkiye'ye gelmesini engelledi. Şirket, müşterilerine gönderdiği bir e-posta ile iptal kararını açıkladı.

Ürettiği tank gibi otomobillerle tüm otomobil tutkunlarının hayranlık duyduğu bir marka hâline gelen Volvo, Türkiye'deki yasal düzenlemelere takılmış gibi görünüyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Haziran 2023'te tanıtılan EX30 isimli model, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir düzenleme nedeniyle Türkiye'ye gelmeyecek. Oysa daha önce, bu otomobilin Türkiye'ye geleceği söylenmişti.

29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)", otomotiv sektörünü karıştırdı. Zira bu düzenleme, Çin gibi bazı ülkelerden Türkiye'ye getirilecek elektrikli otomobillerle ilgili bazı kısıtlamalar yaşanmasına neden oldu. Mesela Çin'de üretilen bir elektrikli otomobilin Türkiye'ye gelmesi için o markanın Türkiye'de en az 20 yetkili servis açması gerekecekti.

İşte Volvo EX30, bu düzenlemeye takıldı!

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşıldığı üzere, bu düzenlemenin etkilediği otomobillerden bir tanesi de Volvo EX30 oldu. Edinilen bilgiye göre Volvo, EX30'la ilgilenen müşterilerine bir e-posta gönderdi ve bu e-postada iptal kararını açıkladı.

Volvo'nun söz konusu e-postadaki açıklaması şu şekilde:

Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir.



Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22), hangi zorunlulukları getirdi?