Volvo'nun üretim bandından inen son XC90, firmanın dizel motora sahip son otomobili oldu. Bu araç doğrudan müzeye gönderilecek.

2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üreticisi olmayı amaçlayan Volvo, dizel yakıtlı motora sahip araçlarının üretimini sonlandırdı. Firmanın dizel yakıtla çalışan son modeli olan XC90, üretim bandından indirildi ve sergileneceği müzenin yolunu tuttu.

26 Mart'ta Volvo'nun İsveç'in Torslanda kentinde bulunan fabrikasında üretilen modelin, son dizel yakıtlı Volvo araç olduğu firma tarafından da doğrulandı. Turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motora sahip olan SUV, firmanın yeni oluşturduğu World of Volvo (Volvo Dünyası) müzesinde sergilenecek. Müzenin açılış tarihi ise 14 Nisan.

Beş yılda büyük dönüşüm

Bundan sadece beş yıl önce, 2019 yılında Volvo'nun Avrupa'da sattığı araçların çok büyük bir kısmı dizel yakıtla çalışıyordu. 2008 yılına geri döndüğümüzde ise XC90 satışlarının %95'i dizel modellerden oluşuyordu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Volvo, "Çok uzun bir süre için dizel motorlarımız, güvenilirlik ve verimlilikle eş anlamlıydı ve onlarca yıl boyunca bizim için anlamları büyüktü. Dizel araçlarımızın başarısı, premium bir markaya dönüşümümüzde önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Sadece beş yıl öncesine kadar, tıpkı çoğu otomobil üreticisi gibi, Avrupa pazarındaki ekmeklerini dizel araçlardan çıkardıklarını belirten Volvo, şu anda ise tamamen elektrikliye yöneldiklerini belirtti. Elektrikliye dönüşün yapılacak doğru şey olduğunu belirten Volvo, 2030 yılına kadar sadece elektrikli üreten bir firma olmayı amaçlıyor. Volvo, yakın zamanda da dizel modellerin yerini doldurması beklenen EX30 crossoveri ve EX90 elektrikli SUV'yi tanıtmıştı.