Volvo, yaptığı yeni açıklamayla üretim bandından çıkan tüm araçlara hız sınırlaması ve Care Key getirecek. 180 km/s hıza sabitlenecek Volvo otomobiller, eğer istenirse özel bir anahtar sayesinde hız sınırını daha da aşağı çekecek.

Dünyanın en güvenli otomobil markaları arasında yer alan Volvo, pek çok otomobil üreticisine örnek olacak bir karar aldı. Şirket, tüm araba modellerine hız sınırı getirdi. Bundan sonra Volvo üretim hattından çıkan arabaların her biri 180 km/s hızını geçemeyecek. Arabalara hız sınırlaması getiren şirket, bu sayede ölümcül kazaların da önüne geçmek istiyor.

İsveçli otomobil devi, otomobillerde hız sınırlama fikrini geçtiğimiz sene ortaya atmıştı ve o dönemden beri pek çok karışık tepkiyle karşılanmıştı. Bu süreçte konuyu iyiden iyiye düşünen şirket, hızın tehlikeli bir durum olduğuna kanaat getirerek, yeni üretilecek araçlarında hız sınırlaması koymaya karar verdi.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Malin Ekholm, “Bir otomobil üreticisinin trafik güvenliğini artırma sorumluluğuna inanıyoruz. Hız sınırlama teknolojimiz ve başlattığı diyalog bu düşünceye uyuyor.” dedi.

Daha fazla hız sınırı koyacak ekstra bir anahtar geliyor.

Hız sınırlayıcının yanında bir de Care Key (tedbir anahtarı) ile gelecek otomobiller, özellikle trafiğe yeni çıkan acemi sürücüler için kullanılabilecek. Örneğin arabalarını genç ve deneyimsiz sürücülere ödünç verecek ebeveynler için güzel bir seçenek olan bu tedbir anahtarı, aracın hızına ekstra sınırlar koymaya olanak sağlıyor. “Hız sınırı ve Tedbir Anahtarı, insanların hızın tehlikeli olduğunu düşünmelerine ve farkındalık duymalarına yardımcı olurken, aynı zamanda daha fazla rahatlık sağlar ve daha iyi sürücü davranışını destekler.” şeklinde açıklama yapan Ekholm, bu sayede trafik güvenliğinin sağlanacağını düşünüyor.

Tedbir anahtarı, ebeveynlerin çocuklarına daha rahat araba teslim etmesini de sağlayabilir. Çocuğun çok fazla hız yapmasından korktuğu için arabayı teslim etmek istemeyen bir ebeveyn, tedbir anahtarı sayesinde hem çocuğunu mutlu etmiş olacak hem de onun sağlığını korumuş olacak. Bu tarz önlemleri diğer otomobil üreticilerinde de görmek hoş olabilirdi. Özellikle tedbir anahtarı, acemi sürücüler için çok güzel bir seçenek olabilir.