Volvo, Yeni Uzun Menzilli Elektrikli Kamyonlarının Seri Üretimine Başladı: 80 Tonluk Dev Elektrikli Çekici Tanıtıldı!

Volvo Trucks, 700 km menzilli yeni elektrikli kamyonlarının seri üretimine başladı ve 80 tonluk ağır hizmet çekicisini tanıttı.

Volvo Trucks, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçişte önemli bir eşiği daha geride bırakarak yeni nesil elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı.

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Şirket, bu adımla birlikte bölgesel ve uzun mesafe taşımacılığında dizele olan bağımlılığı azaltmayı ve ağır vasıta sektörünün elektrikleşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

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Menzil 700 kilometreye ulaştı

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İlk araçlar, Volvo’nun İsveç'in Göteborg kentinde bulunan Tuve fabrikasındaki montaj hattından indi. Bu gelişme, daha geniş bir ulaşım ve lojistik yelpazesini karşılamak üzere tasarlanan yeni bataryalı elektrikli kamyon ailesinin seri üretiminin başlangıcını simgeliyor.

Yenilenen ürün gamında güncellenmiş FH, FM ve FMX Electric modellerinin yanı sıra tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil sunan amiral gemisi Volvo FH Aero Electric öne çıkıyor. Üretimin İsveç (Göteborg) ve Belçika'daki (Gent) tesislerde yürütüleceği bildirildi.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, üretimin başlamasının gelişmiş elektrikli kamyon teknolojisinin hızla endüstriyel bir gerçekliğe dönüştüğünü kanıtladığını belirtti. Artan menzil, esneklik ve sürüş performansı sayesinde yeni modellere yönelik müşteri ilgisinin oldukça güçlü olduğu ifade ediliyor.

Yenilikçi e-aks teknolojisi ve hızlı şarj

Menzil artışının arkasındaki en önemli yeniliklerden biri, Volvo’nun geliştirdiği yeni e-aks (elektrikli aks) teknolojisi. Bu mimari, batarya paketleri için ek alan yaratarak enerji depolama kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Araçlar ayrıca Megavat Şarj Sistemi (MCS) desteği sayesinde çok daha hızlı şarj edilebiliyor ve operasyonel duraklama süreleri minimuma indiriliyor.

Diğer taraftan, yenilenen FH, FM ve FMX Electric modelleri de enerji verimliliğini artıran yeni bir elektrikli güç aktarma organına sahip. 470 kilometreye kadar menzil sunan bu modeller, bölgesel dağıtım, inşaat ve atık yönetimi gibi zorlu alanlarda hizmet verecek.

80 tonluk elektrikli çekici

Volvo, ağır yük segmentini de unutmayarak brüt kütlesi 80 tona kadar çıkan tır ve römork kombinasyonları için geliştirdiği yeni ağır hizmet çözümünü duyurdu. Özellikle Kuzey Avrupa gibi yüksek ağırlık limitlerinin yaygın olduğu pazarları hedefleyen modelin sunduğu menzil değerleri şu şekilde:

64 ton toplam ağırlıkta: 450 km’ye kadar

74 - 76 ton toplam ağırlıkta: 420 km’ye kadar

Satışları İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İsviçre’de başlayacak olan aracın pazara sunulması 2027’nin başlarını bulacak.

Bu dev modelde 640 kWh kullanılabilir enerjiye sahip bataryalar, soğuk hava şartlarına özel yalıtım ve gelişmiş batarya izleme sistemleri yer alıyor. Ayrıca şarj altyapısına uyum sağlamak adına hem MCS hem de CCS2 şarj standartları destekleniyor.