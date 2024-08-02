Instagram'ın erişime engellenmesinin ardından vatandaşlar VPN uygulamalarına yönelmişti. Bu uygulamalar, mağazalarda en popülerler arasına girdi. Hatta App Store'da ilk 10'un 8'ini VPN uygulamalarının oluşturduğu görüldü.

Bugün tüm Türkiye, herkesi şaşırtan bir kararla uyanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram’a erişim engeli getirilmişti. Nedeni hakkında resmî açıklama olmasa da Henniye suikastiyle ilgili olabileceği söyleniyordu.

Instagram hâlâ erişime kapalı durumda ve ne zaman açılacağına dair ise bir bilgi yok. Bu nedenle de birçok kullanıcı VPN uygulamalarına yöneliyor. Uygulama mağazalarındaki sıralamalarda bu tarz uygulamaların ne kadar popülerleştiğini gözler önüne seriyor.

VPN uygulamaları uygulama mağazalarında en popülerler arasına girdi

Uygulama mağazalarının popülerler listesine bakıldığında ücretsiz VPN uygulamalarının en üstlerde yer aldığını görüyoruz. Örneğin bu haberin yazıldığı sıralarda App Store’da en popüler ücretsiz 10 uygulamanın 8’ini VPN uygulamaları oluşturuyor. Farklı uygulama olarak sadece 5. sırada Temu ve 7. sırada X var. Play Store’da ise App Store kadar olmasa da popülerler listesinde VPN uygulamalarını görebiliyoruz.

Tabii ki bu durum hiç şaşırtıcı değil. İnsanlar, ülkemizde erişime kapalı olduğu için farklı yöntemlere başvurmak istiyorlar. VPN’ler de bunun en iyi yolu. Tabii ki VPN’leri seçerken de dikkatli olmakta fayda var. Eğer siz de Instagram’a VPN ile erişmek isteyenlerdenseniz aşağıdaki içeriğimize göz atmayı unutmayın.

En iyi ücretsiz VPN uygulamaları:

VPN'leri kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Instagram'ın erişime kapatılmasının detayları için: