Eğer 2000 yılından sonra bir Honda marka otomobil aldıysanız VTEC ile, yakın bir zamanda aldıysanız i-VTEC sistemi ile karşılaşmışsınızdır. En düşük ve en yüksek devirde bile motordan maksimum performansı almanızı sağlayan VTEC ve i-VTEC nedir, nasıl çalışır, farkları nelerdir gibi merak edilen sorulara gelin yakından bakalım.

Son yıllarda otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler otomobilseverleri hem şaşırtıyor, hem de heyecanlandırıyor. 2000’li yıllardan son başlayan bu hızlı gelişme sürecinde karşımıza pek çok farklı teknoloji çıksa da bunlar arasında en sevilenler Honda’nın VTEC ve i-VTEC sistemleri oldu. VTEC bu alanda yapılan ilk sistem, i-VTEC ise son yıllarda teknolojinin yardımıyla akıllı hale gelen bir sistemdir.

VTEC ve i-VTEC sistemleri, Honda araçlarda en düşük ve en yüksek devirde bile motordan maksimum verimi almanızı sağlıyorlar ancak adlarındaki ufak değişimden anlayacağınız üzere i-VTEC, günümüz teknolojisine uyumlu olarak akıllı ve selefine göre çok daha başarılı. Gelin VTEC ve i-VTEC nedir, nasıl çalışır, farklı nelerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyerek bu sistemler hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

VTEC nedir?

Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, Türkçesi ile Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi, kısaca VTEC sistemi ilk kez 1989 yılında tanıtıldı. Honda Integra XSi modelinin DOHC motorunda kullanılan bu sistem, 2000’li yıllara kadar pek çok Honda modelinin vazgeçilmezi oldu.

Peki i-VTEC nedir?

Ikuo Kakitan tarafından geliştirilmiş olan Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, Türkçesi ile Akıllı Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi, kısaca i-VTEC sistemi ile ilk kez 2001 yılında tanıştık. O günden beri pek çok farklı donanımla birlikte tüm Honda modellerinde i-VTEC ile karşılaşmaya başladık.

VTEC ve i-VTEC ne işe yarar?

VTEC ve i-VTEC sistemleri en basit tanımıyla, en düşük ve en yüksek devirde bile motordan maksimum verimlilik alınmasını sağlarlar. Motorda bulunan ve hava geçişini kontrol eksantirik milleri, bu sistemlerde birden çoktur. Bu miller, RPM kısaltması ile anılan devir dakika sayısına göre devreye girerek motor performansını arttırır.

VTEC ve i-VTEC arasındaki fark nedir?

VTEC ve i-VTEC sistemlerinin de temel görevi aynıdır, en düşük ve en yüksek devirde maksimum performans yakalamak. Orjinal VTEC sistemi iki farklı profil üzerinden performans kontrolü sağlıyordu. İlk profil, düşük devirdeki yakıt verimliliğini kontrol ederken ikinci profil yüksek devirde kararlı bir performans sunuyordu.

Orijinal VTEC sistemi daha çok yüksek devirde etkili olduğu için yaktı verimliliğini alt üst ediyordu. i-VTEC ise çok daha düşük devirde bile devreye girerek olaya el koyuyor. İki temel eksantrik mili sunduğu için RPM kısaltması ile anılan devir dakika sayısına göre anında müdahale ederek maksimum performans sunuyor.

Honda i-VTEC nasıl çalışır?

Bir örnek üzerinden inceleyelim; i-VTEC sistemi olmayan bir motorda imkansız olsa da diyelim otomobili çalıştırdınız ve 10 - 15 RPM devirde gidiyorsunuz. Eksantrik millerinin kontrol ettiği valflerin hava akışını sağlaması ve pistonların çalışması gerekir. Ancak bu kadar düşük bir devirde bu çalışma neredeyse imkansızdır. Benzer bir örneği yüksek devir için de vermek mümkün.

Bu örneklerde eksantrik mili nedeniyle motor kapanma noktasına gelebilir. i-VTEC sisteminde ise hem düşük devir hem de yüksek devir uyumlu eksantrik milleri olduğu için araç hangi devirde çalışırsa çalışsın, valfler ve pistonlar her zaman doğru akışı sağlayacaklardır.

Orijinal VTEC sistemi 5500 devirden sonra açıldığı zaman yakıt tasarrufu konusunda pek de yardımcı olmuyordu. Ancak i-VTEC sistemi çok daha düşük devirlerde çalışabildiği için sürücülerin ihtiyacı olan performansı ve tork gücünü en doğru oranda sunmayı başarıyor.

i-VTEC sisteminin önemi:

Son yıllarda piyasaya sunulan pek çok Honda modelinin motorunda i-VTEC sistemi dahili olarak geliyor ve gelişen otomobil teknolojisine ayak uydurarak ihtiyaç duyulan yakıt verimliliğini farklı sistemlerin de yardımıyla tam anlamıyla sağlıyor. Bu nedenle i-VTEC sistemi son derece önemli ve gereklidir.

Kullanmakta olduğunuz Honda modelin i-VTEC sistemi değil de orijinal VTEC sistemi varsa değiştirmeniz mümkün. i-VTEC sistemine geçerseniz motor performansınızın artacağı kesin. Benzin fiyatlarını da göz önüne alırsak i-VTEC sistemi ile yakıt verimliliğini arttırarak tasarruf yapmak son derece mantıklı görünüyor.

Honda araçlarda tüm devirlerde maksimum performans sağlayan VTEC ve i-VTEC nedir, nasıl çalışır, farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistemler hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. VTEC ve i-VTEC sistemlerini kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.