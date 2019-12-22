Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) tarafından her yıl düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde “En İyi İçerik Sitesi” dalında ödüle layık görüldük. Halk oylamasına katılan 200 bin kişinin tercihi ve juri kararıyla verilen ödül, art arda 5. kez İZMO ofisinde olacak. Boğaziçi’nden bildiriyoruz...

Türkiye bilişim sektörünün en prestijli etkinliklerinden olan Boğaziçi Bilişim Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Toplamda 18 kategorinin bulunduğu ödüllerde, En İyi İçerik Sitesi dalında biz de adaylık kazanmış ve sizinle paylaşmıştık. 200 bin kişinin fikir belirttiği oylama sürecinde, teknoloji haber ve içerik sitemiz Webtekno, kendi alanında bir kez daha ödüle layık görüldü.

Webtekno, 2015’ten bu yana art arda beşinci kez kendi kategorisini domine ederek ödüle ulaştı. Elbette bu ödülü almamızı sağlayan en önemli detay siz değerli okuyucu, takipçi ve abonelerimizin oylarıydı. Sonuca %75 oranında etki eden oylarınızın ardından, bilişim sektöründe faaliyet gösteren 20 değerli juri üyesi kesin kararı verdi.

Ödül töreni Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlendi:

Törene kurucumuzda katıldı. Akman, "2015'ten bu yana Boğaziçi'nden toplam 8 kez ödül aldık. Güzel bir seri yakaladık umarım devamı gelir." açıklamasında bulundu.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde İzmo bünyesinden çıkan iki proje, toplamda 8 kez ödül almış oldu. Webtekno haber ve içerik sitemizin dışında, 2015 ve 2016’da Webtekno YouTube kanalımız da 2 ödüle layık görülmüştü.

Ayrıca İzmo bünyesinden çıkarak 2016’da Masomo ile dünyaya açılan, geçtiğimiz Şubat ayında Masomo’nun Miniclip ile birleşmesini sağlayan Kafa Topu 2, 2018’de En İyi Yerli Mobil Oyun ödülünü almıştı. Hatırlarsanız, Masomo ve Miniclip ortaklığı mobil oyun kategorisinde ülkemizin en başarılı exitlerinden birisi olmuştu.

İşte ödülümüz:

Yeni bir ödül almanın sevinciyle siz değerli okuyucularımıza, organizasyonda emeği geçen Boğaziçi Bilişim Kulübü’ne ve juri üyelerine teşekkürler! Teşekkürün en büyüğü ise siz değerli okurlarımıza ait, takipte kalın :)