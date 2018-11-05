Ticari taksiler ve Uber arasındaki rekabet, 2018’in başından bu yana fazlasıyla gündem yaratan bir konu oldu. Geçtiğimiz hafta, 2 Kasım 2018 Cuma günü bu rekabetin, kullanıcılar gözünden nasıl ilerlediğini görmek adına Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünü düzenledik. Ankete katılım süreci tamamlandı, okuyucu ve takipçilerimizin tercihi ortaya çıkmış oldu.

2014 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Uber, önce İstanbul'da ilerleyen dönemlerde İzmir’in Çeşme ve Aydın’ın Kuşadası ilçelerinde de çalışmaya başlamıştı. Uber’e kıyasla tüm dünyada benzerleriyle aynı yapıda olan ticari taksilerimiz ise yerli işletmelere bağlı olarak faaliyet gösteriyorlar.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, şehir içi ulaşımda birden fazla alternatife ihtiyaç duyuyorlar. Bu ulaşım ihtiyacını karşılamak adına, kartlı otobüsler ya da doğruda para ücreti verilen dolmuş hatları bulunuyor. Taksi ile özel yolcu taşımacılığı ise apayrı bir sektör olup, yurdun her köşesi için önem arz ediyor. Uber’in faaliyet gösterdiği bölgeler sınırlı olsa da, ticari taksi esnafıyla olan rekabeti bütün ülkenin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta her iki ulaşım ağı için de küçük bilgilendirmelerde bulunup, Tek Soruluk Dev Anket serimizin yeni konusunu bu rekabet üzerine planlamıştık. Amacımız, sürekli olarak gerginlikler, kavgalar, davalar ve müşteri mağduriyetleriyle gelişen sürece, müşterilerin gözünden bakmayı sağlamaktı.

Ankette yönelttiğimiz “Sizce hangisi en iyi ulaşım alternatifi: Ticari TAKSİ mi yoksa UBER mi?” sorusuna 26.699 kişi oy verdi. Sonuçlar ise şu şekilde dağılım gösterdi:

TİCARİ TAKSİ: %17

%17 UBER: %83

Uber’in anket sonuçlarına göre, müşterilerinin ya da hizmet göstermediği bölgelerde yaşayan potansiyel müşterilerinin oyunu aldığını görüyoruz. Genel olarak okuyucularımızın anket içeriğine yönelik yaptıkları yorumlar ise bu tercihin nedenini ortaya koyuyor.

Kalite ve güvenlik kaygısı var:

Okuyucularımızın önemli bir kısmı, rekabetin kaliteyi arttıracağı görüşüne sahip. Ticari taksi esnafımızın Uber karşısında bu denli geride kalmasının nedenini ise şöyle açıklayabiliriz:

Kalite farkı

Güvenlik sorunları

Sorumluluk ihlali

İletişim yetersizliği

Kaliteye yönelik farkın en büyük nedeni Uber’in uluslararası bir şirket olarak standart hizmet bütünlüğü sağlaması. Güvenlik konusu, araç içerisindeki ekipmanların eksiksiz olmasıyla, şoförlerin trafik kurallarını uymasıyla ilgili. Sorumluluk ise özellikle özellikle yabancı turistlere ve zaman zaman da vatandaşa uygulanan yüksek ücret, yol uzatma gibi konularla ilgili bir durum. Son olarak iletişim ise belki de en önemli konu. Şoförler, müşterileri algısında bıraktıkları tecrübeyi, hizmet standartları ne kadar geride olursa olsun, kurdukları iletişim ile ortadan kaldırabilirler.

Ticari taksi cephesinde, her gün sabaha kadar direksiyon sallayarak hayatını idame ettiren, tüm gerginliklere ve trafik stresine rağmen işini layıkıyla yerine getiren taksici esnafımızı da unutmamak gerek. Okuyucularımızın çoğu bu yönde bildirimlerde bulunup, esnafın problemlerini yine esnafın kendisinin çözeceğini söylüyorlar.

Anket sonuçları hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi, şikayet ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Tek Soruluk Dev Anket serimizin önceki anket sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz: