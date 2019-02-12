WhatsApp, Android Uygulamasının Ayarlar Menüsünü Güncelledi

Android beta uygulamasını güncelleyen WhatsApp, uygulamaya kullanıcıların daha çok ayarı daha kolay kontrol edebilecekleri bir kullanıcı arayüzü getirdi.

Facebook’u geride bırakarak dünyanın en popüler mobil uygulaması olmayı başaran WhatsApp, uzun yıllar sonra Android kullanıcı arayüzünü geliştirmeye karar verdi. Şirket, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android Beta kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınladı ve WhatsApp beta uygulamasını 2.19.45 sürümüne yükseltti.

2.19.45 sürümü WhatsApp’a yeni bir özellik getirmiyor. Fakat yeni sürüm ile birlikte Ayarlar menüsü baştan aşağı yenilenmiş durumda. Kullanıcıların aradıkları ayarlara daha kolay ve basit bir şekilde ulaşmasını isteyen WhatsApp, kaydırma butonları ve işaretleme kutucukları ile kullanıcıların ayarları istedikleri gibi düzenlemesini sağlıyor.

Ekran görüntülerinden de inceleyebileceğiniz yeni ayarlar menüsü henüz yalnızca Android beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak WhatsApp’ın kararlı sürüm için yayınlayacağı bir sonraki güncellemede yeni ayarlar menüsünün tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.