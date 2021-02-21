WhatsApp APK İndirmek Güvenli Değil: İşte Nedenleri

Akıllı telefon sahibi olup da yolu Whatsapp’tan geçmeyen yoktur. Bir de bu kullanıcılar arasında Android uygulama marketlerinin dışına çıkarak Whatsapp APK indirip kullananlar bulunuyor. Biz de bugün bu tarz bir şeyin niçin yapılmaması gerektiğine yakından bakarak Whatsapp APK’ların neden güvenli olmadığını açıklayacağız.

Günümüzün en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp günden güne genişleyen bir kullanıcı tabanına sahip. Akıllı telefonların ortaya çıktığı dönemde çok büyük bir açığı kapatarak internet üzerinden her telefonu birbirine bağlamayı başaran uygulama o günlerde yakaladığı başarının ekmeğini yiyor diyebiliriz. Tabii her başarılı şeyde olduğu için Whatsapp’ın da başarısına ortak olmak isteyen uygulamalar var. Bunlardan bazıları da Whatsapp APK’ları.

Binlerce kullanıcı her gün WhatsApp'ı APK olarak, yani resmi uygulama mağazalarının dışındaki sitelerden indiriyor. Peki WhatsApp, özellikle de hayatımızın en özel anlarına dahil olurken bunu yapmak ne kadar doğru?

Whatsapp ile WhatsApp'ı APK olarak indirmek arasında ne fark var?

Whatsapp APK dendiği zaman akılda canlanabilecek iki farklı uygulama türü var. Bunlardan biri Whatsapp Plus benzeri üçüncü parti yazılımlar, diğeriyse resmî Android Whatsapp uygulamasının eski sürümlerini içeren yükleme paketleri. Aslına bakarsanız akılda canlanabilen iki farklı seçeneği de kullanmamak en doğrusu.

Resmi uygulama mağazalarından indirdiğiniz WhatsApp uygulaması, resmi kaynaktan edindiğiniz dosyalar ile telefonunuza kuruluyor. APK olarak indirmek istediğiniz yükleme dosyası ise bir üçüncü taraflarca değiştirilmiş olabiliyor. Söz konusu değişim kişisel bilgilerinizi çalmaktan tutun, telefonunuzu kripto para madenciliğinde kullanmak için bile yapılabilir.

Whatsapp'ı APK olarak indirirseniz güncellemelerden mahrum kalıyorsunuz:

Whatsapp APK deyince aklımızda canlanan seçeneklerden biri olan harici uygulama marketlerinde bulabileceğimiz Whatsapp Android sürümünün yükleme paketlerini kullanmak güvenli değil. Biliyorsunuz ki hem bilgisayarda hem de telefonda yer alan uygulamalar, yeni bir özellik gelmese bile düzenli olarak güncellenir. İşte bu küçük boyutlu güncellemelerin sebebi güvenlik önlemleri almaktır.

Yeni bir siber saldırı türü ortaya çıktığı zaman uygulama geliştiricileri hemen bu saldırı çeşidine uygun önlemlerin alındığı sürümü uygulama marketleri üzerinden yayınlar. Eğer Whatsapp APK kullanırsanız son sürüme sahip olmayacağınız için son güvenlik güncellemelerinden de mahrum kalacaksınız ve telefonunuz, özellikle de özel mesajlaşmalarınız saldırganlara açık bir durumda kalacak.

Konunun "Whatsapp Plus" adını taşıyan "yalancı uygulamalarla" ne ilgisi var?

Öncelikle Whatsapp Plus resmî uygulama marketlerinde bulunabilen bir uygulama değil. Bir zamanlar çok yüksek sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen bu uygulama aslında üçüncü parti bir yazılım. Normal Whatsapp uygulamasından farklı olarak sunduğu fazladan özellikler nedeniyle tercih edilen Whatsapp Plus, resmî uygulama marketlerinde bulunmadığı için Google’ın kurallarına tabi de değil.

Her şey bir kenara, Whatsapp Plus’ın ihtişamlı günlerini geride bırakması sonucunda klon uygulamalar da belirdi. Farklı isimlerde üçüncü parti Whatsapp yazılımları ortaya çıktı ve insanlar bu uygulamaları kullanmaya devam ediyor. Ancak ne pahasına? Zaman zaman harici bir Whatsapp uygulamasını tercih eden kullanıcıların orijinal Whatsapp uygulamasından yasaklandığına yönelik haberler çıkıyor.

Uygulamalardan memnun olduğunu belirten ve kullanmaya devam eden insanların sayısı çoğunlukta olsa da işin içine güvenlik endişeleri girdiği zaman üçüncü parti yazılımlar çok gri bir alan. Ne kadar önlem alırsanız alın bir yerden sonra üçüncü parti uygulamasının geliştiricisinin insafına kalmış oluyorsunuz. Yaşantımızın en özel anlarını uygulamalar üzerinden paylaştığımız bu dönemde güvenliğimizin birilerinin insafında olması ne kadar doğru, cevabı sizlere bırakıyoruz.

WhatsApp'ın orijinal uygulamaları dışındaki tüm versiyonları gayri-resmi:

Evet, ortada üçüncü parti Whatsapp APK uygulamalarının veri çaldığına ya da verilerimizi paylaştığına yönelik çok fazla kanıt bulunmuyor. Ancak Google tarafından onay alan onlarca Whatsapp alternatifi uygulama dururken üçüncü parti Whatsapp klonu uygulamalarını önermeyi doğru bulmuyoruz. Kimsenin ne olduğunu tam olarak bilmediği bu tarz uygulamaların yarın öbür gün başımıza nasıl bir iş açabileceği muallak.

2018 yılında çok kullanıcı tarafından tercih edilen güvenlik uygulaması Malwarebytes, Whatsapp Plus uygulamasının kişisel verileri topladığını ortaya çıkaran bir rapor paylaştı. Zaten Whatsapp Plus’ın düşüşe geçme sürecini başlatan olaylardan biri de buydu. Ancak üçüncü parti yazılımların türeme hızı o kadar yüksek ki Whatsapp Plus’ın gücünü kaybettiği anlaşılamadan birçok farklı Whatsapp Plus benzeri uygulama ortaya çıktı.

Whatsapp APK’ların bu kadar fazla kişi tarafından tercih edilmesinin sebebinin normal Whatsapp uygulamasına nazaran fazladan sunulan özellikler olduğunu yukarıda söylemiştik. Şimdi gelin bu özellikleri biraz daha açalım ve üçüncü parti Whatsapp uygulamalarının kullanıcılara ne gibi "ayrıcalıklar" sunduğundan bahsedelim.

Whatsapp APK’ların neden güvenli olmadığına ve tercih eden insanların neden tercih ettiklerine yakından baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Üçüncü parti yazılımların fazladan sunduğu özellikler kimileri için ne kadar çekici gelirse gelsin biz özellikle mesajlaşma uygulamalarında resmîyetin dışına çıkılmaması gerektiğini öneriyoruz. Siz de üçüncü parti Whatsapp uygulamaları hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.