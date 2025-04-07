WhatsApp’tan Belgeleri Hızlı Bir Şekilde Tarayarak PDF Hâline Nasıl Getirebiliriz?

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WhatsApp’tan hızlıca nasıl belge tarayabileceğinizi adım adım anlatıyoruz!

Yakın zamana kadar belge taramak, zahmetli bir işti. Evinde tarayıcısı olanlar cihazda taratıyordu, olmayanlar kırtasiyeye gidiyordu… Daha sonra belge tarama uygulamaları çıktı ve telefonlarımızdan kolayca yapabilir olduk.

Peki uygulama bile indirmenize gerek kalmadan, WhatsApp üzerinden saniyeler içinde belge tarayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, hemen anlatalım.

WhatsApp’tan nasıl belge taranır?

  • Adım #1: WhatsApp sohbetine gidin ve “+” simgesine dokunun.
  • Adım #2: “Belge” seçeneğine dokunun ve “Belgeyi Tara”ya gidin.
  • Adım #3: Belgeyi taratın.
  • Adım #4: “Bitti”ye dokunun ve gönderin.

Adım #1: WhatsApp sohbetine gidin ve “+” simgesine dokunun.

whatsapp belge tarama 1

WhatsApp’tan belge göndermek istediğiniz kişinin sohbetini açtıktan sonra klavyenin üstündeki “+” simgesine dokunup seçenekleri açın.

Adım #2: “Belge” seçeneğine dokunun ve “Belgeyi Tara”ya gidin.

whatsapp

Çıkan seçenekler arasından ikinci satırdaki “Belge” seçeneğine dokunun ve daha sonra açılan seçeneklerden “Belgeyi Tara”ya gidin.

Adım #3: Belgeyi taratın.

belge tarama

“Belgeyi Tara”yı seçtikten sonra otomatik olarak kamera açılacak ve taranmasını istediğiniz belgenizi algılayacak ve fotoğrafını çekecek.

Adım #4: “Bitti”ye dokunun ve gönderin.

whatsapp belge gönderme

Belge tarandıktan sonra dilerseniz yeniden çekebilir; alttaki seçeneklerden kırpabilir, efekt ekleyebilir veya döndürebilirsiniz. Belgeyi göndermek istediğinizde ise “Bitti”ye dokunup gönderebilirsiniz.

whatsapp pdf

İşte WhatsApp’tan belge tarayıp göndermek bu kadar kolay!

Siz bu özelliği biliyor muydunuz yoksa yeni mi öğrendiniz?

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