Durumlar özelliğinden bir türlü vazgeçemeyen WhatsApp, durumların kullanıcıların etkileşimlerine göre sıralanacağı yeni bir özellik test ediyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Brezilya, İspanya ve Hindistan'daki bir grup iPhone kullanıcısı ile birlikte yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik, WhatsApp durumlarının kronolojik bir şekilde değil, popülariteye göre sıralanmasını sağlayan algoritmik düzen içeriyor.

WhatsApp’ın şu anki sürümünde durumlar en yeniden en eskiye gidecek şekilde sıralanıyor. Bu durum, sürekli durum paylaşan kişilerin devamlı olarak üst sıralarda bulunmasına, nadiren durum paylaşanların ise alt sıralarda kalmasına neden oluyor. Yeni özellik, ‘adaletsiz’ durumu ortadan kaldırıyor.

Artık WhatsApp, gönderildiği tarihten bağımsız olarak durumlar sekmesinde kullanıcının en fazla sohbet ettiği ve durumlarını kontrol ettiği kullanıcıların durumlarını üst sıralarda gösterecek. Nadiren sohbet edilen ya da durumları kontrol edilmeyen kullanıcıların durumları ise alt sıralarda yer alacak.

WhatsApp, diğer Facebook uygulamalarının aksine çok az kullanıcı verisi topluyor. Yeni özellik direkt olarak kullanıcı verilerini toplamaya dayandığından ilk duyulduğunda bir miktar şaşkınlık yaratmıştı. Ancak endişe etmenize gerek yok çünkü WhatsApp, elde ettiği verileri hiçbir şekilde kendi sunucularına aktarmayacak.