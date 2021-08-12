WhatsApp alternatifleri arasında öne çıkan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram hesabınızı artık kullanmak istemiyorsanız silmek en iyi seçenek olacaktır. Peki, Telegram hesap silme işlemi nasıl yapılır? Birkaç basit adımda Telegram hesabınızı nasıl sileceğinizi adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

WhatsApp’ın rahatsız edici kullanıcı sözleşmesinden bahsettiğimiz dönemde pek çok kullanıcı için Telegram, en dikkat çeken alternatif mesajlaşma uygulamalarından biri olmuştu. Bugün hala dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olsa da artık kullanmak istemiyorsanız Telegram hesap silme işlemi ile hesabınızı ve bu hesaba verileri silmek en doğru seçenek olacaktır.

Telegram hesap silme işlemi, artık pek çok platformda gördüğümüz gibi bir anda gerçekleşen bir işlem değil. Çünkü silinen hesabı geri almak neredeyse imkansız olduğu için bu tür platformlar hesap silmeden önce kısa bir bekleme süresi sunuyorlar. Bu süre sonunda ise Telegram hesap silme işlemi gerçekleşiyor ve hem hesabınız hem de hesabınıza ait veriler sonsuza kadar siliniyor.

Telegram hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Telegram mobil uygulamasını açın.

Telegram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Ayarlar sekmesini açın.

Ayarlar sekmesini açın. Adım #3: Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik sayfasını açın. Adım #4: Hesabımı Otomatik Olarak Sil seçeneğine dokunun.

Hesabımı Otomatik Olarak Sil seçeneğine dokunun. Adım #5: Bu Kadar Süre Yoksam seçeneğini dilediğiniz süre olarak ayarlayın.

Bu Kadar Süre Yoksam seçeneğini dilediğiniz süre olarak ayarlayın. Adım #6: Telegram hesabınızı seçtiğiniz süre boyunca kullanmayın.

Telegram hesabınızı seçtiğiniz süre boyunca kullanmayın. Adım #7: Telegram hesap silme işlemi tamamlandı.

Telegram hesap silme işlemi için anlattığımız bu adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Fark ettiğiniz gibi bu bir hesap silme işlemi değil, ne kadar süre kullanmadığınız zaman hesabınızın silineceğine dair verilen bir talimattır. Ancak yine de en başarılı sonuç veren yöntem budur.

Telegram hesap silme işlemi sırasında dikkat etmeniz gerekenler:

Öncelikle belirtmeliyiz ki anlattığımız Telegram hesap silme işlemini yalnızca Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan Telegram mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Telegram web sürümü ya da masaüstü versiyonu bu tür bir işlem için gerekli seçenekleri sunmuyor.

Telegram hesap silme işlemi ile aslında hesabınızı direkt olarak silemiyorsunuz. Yalnızca ne kadar süre kullanmadığınızda sileneceğine dair bir talimat veriyorsunuz. Uzak kalma süresi olarak karşınıza 1 Ay, 3 Ay, 6 Ay ve 12 Ay seçenekleri çıkacak. Hesabınızın bir an önce kapanmasını istiyorsanız 1 Ay seçeneğini tercih etmelisiniz.

Seçtiğiniz süre boyunca Telegram mobil uygulamasında, web sürümünde ya da masaüstü versiyonda hesabınızı kullanmamanız gerekiyor. Bu nedenle hesap silme işlemini uygulamadan önce mobil uygulama dışındaki tüm cihazlarda açık olan oturumunuzu kapatmanız öneriliyor. Seçtiğiniz süre içinde Telegram hesabınızı kullanırsanız süre sıfırlanır ve yeniden başlar.

Seçtiğiniz süre sonunda Telegram hesabınız ve hesabınıza ait verilerin tamamı geri dönülmez bir şekilde silinir. Bu nedenle seçtiğiniz süre konusunda dikkatli olmalısınız. Telegram hesabınız tamamen silindikten sonra aynı hesap bilgilerinizi kullanarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz ancak önceki hesabınıza ait tüm veriler silindiği için tamamen yeni bir hesaba sahip olursunuz.

Alternatif Telegram hesap silme yöntemi:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Telegram hesap silme sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Telegram hesap silme sayfasını açın. Adım #2: Telegram hesabınıza kayıtlı cep telefonu numaranızı başına +90 gelecek şekilde yazın.

Telegram hesabınıza kayıtlı cep telefonu numaranızı başına +90 gelecek şekilde yazın. Adım #3: Cep telefonunuza SMS ile gelen kodu yazarak giriş yapın.

Cep telefonunuza SMS ile gelen kodu yazarak giriş yapın. Adım #4: Dilerseniz hesabınızı neden sildiğinizi yazabilirsiniz.

Dilerseniz hesabınızı neden sildiğinizi yazabilirsiniz. Adım #5: Delete my account butonuna basın.

Delete my account butonuna basın. Adım #6: Telegram hesap silme işlemi tamamlandı.

İlk anlattığımız yöntem ne kadar süre kullanmadığınız zaman hesabınızın silineceğine dair verilen bir talimattı, bu yöntem ise Telegram hesabınızı direkt olarak siliyor. Ancak bu yöntemi ikinci sırada vermemizin nedeni, her zaman işe yaramıyor olması.

Telegram hesabına kayıtlı cep telefonu numarasını başına +90 kodu gelecek şekilde yazmasına rağmen pek çok kullanıcı kendisine SMS ile herhangi kod gelmediğini söylüyor. Yani bu yöntem bazen sonuçsuz kalabiliyor. Yine de şansınızı deneyebilirsiniz. Olmazsa, ilk yöntem zaten kesin sonuç verecektir.

Telegram hesap silme sonrası ne oluyor?

Yukarıda anlattığımız iki yöntemden birini kullanarak Telegram hesap silme işlemini tamamladığınız zaman, Telegram hesabınız ve bu hesaba ait verilerin hepsi sonsuza kadar geri dönülmez bir biçimde silinmiş olacak. Telegram ile iletişime geçerek hesabınızı kurtarma şansınız var ancak bu olasılık pek yüksek değil. Bu nedenle hesap silme işlemi önce iyice düşünmesiniz tavsiye ediliyor.

Telegram hesabınızla beraber tüm sohbetleriniz ve kişileriniz de silinecektir. Eğer bazı Telegram kanallarına ve gruplarına üyeyseniz ayrıldığınız görünecek. Eğer bu grup ve kanalların tek yöneticisi sizseniz grupta ya da kanalda olan kişilerden biri Telegram tarafından rastgele bir şekilde yönetici olarak atanacaktır. Bu nedenle hesap silme işlemi öncesi yönetici olarak birini belirlemenizde yarar var.

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. Telegram hesabınızı sildiğiniz zaman sizin tarafınızda olan sohbetler siliniyor. Karşı taraf bu sohbetleri görmeye devam ediyor. Hesabınızı silmeden önce bu sohbetleri tek tek iki taraftan da silebilir ya da eğer sorun biraz daha büyükse Telegram ile iletişime geçerek bu kayıtların ortadan kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Ancak bu durumun Telegram’ın insiyatifinde olduğunu unutmayın.

Telegram hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem için uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Eğer yukarıdaki yöntemleri uygularken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Telegram ile iletişime geçerek sorunu anlatabilirsiniz.