WhatsApp, tartışma yaratan kullanım koşulları ve gizlilik politikasıyla ilgili yeni bir karar aldı. WABetaInfo tarafından yapılan keşif, uygulamanın yeni politikalarının yalnızca isteğe bağlı olacağını ortaya koydu. Politikayı reddeden kullanıcılar, hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacaklar.

WhatsApp, 2021 yılının başında çok tartışılan yeni gizlilik politikaları ile gündemin merkezine oturmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yeni gizlilik politikaları ile verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacaklardı. Türkiye dahil pek çok ülkede büyük tartışmalar yaratan karar, gelen baskılar neticesinde ertelendi. Hatta bu konu, bir süredir de gündemden düşmüş durumda.

WhatsApp'ın kodlarında araştırmalar yaparak yeni özellikleri önceden duyurmasıyla bilinen WABetaInfo, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olduğunu açıkladı. WhatsApp kodlarında yapılan yeni bir keşiften bahseden WABetaInfo, gizlilik politikasının hem bireysel kullanıcılar hem de işletme hesapları için isteğe bağlı olacağının kesinleşeceğini ifade ediyor. İddiaya göre WhatsApp, çok yakın bir gelecekte aldığı kararı tüm dünyaya duyuracak.

WhatsApp'ın politika güncellemesi işte böyle görünecek

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda, politikaları onaylamayan kullanıcıların hesaplarına kısıtlama getirileceği ifade edilmişti. Ancak yaşanan gelişmeler, bu kısıtlama kararından da tamamen dönüldüğünü gözler önüne seriyor. Özellikle de işletme hesapları, alınan yeni kararla rahat bir nefes alacaklar. Çünkü WABetaInfo'ya göre kullanıcılar, yeni politikaları onaylamasalar bile hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacaklar.

WhatsApp, alınan yeni karara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak WABetaInfo, yeni kararın birkaç sürüm güncellemesi sonrasında kullanıcılara ulaşacağını söylüyor. Bu sayede kullanıcılar, politika güncellemesini reddetseler bile herhangi bir kısıtlama yaşamayacaklar. WhatsApp'ın aldığı bu kararı, krizin sona erdiği şeklinde yorumlayabiliriz.