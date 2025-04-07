WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sohbet gizliliği özelliği, bu kez iOS için göründü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Bu yeni özellik, kullanıcıların mesajlaşma güvenliğini birkaç kat artıracaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın "25.10.10.70" kodlu iOS beta sürümünde de benzer bir özellik tespit edildi. Böylelikle birkaç gün önce Android için duyurduğumuz özellik, an itibarıyla iOS ekosistemi için de doğrulanmış oldu.

WhatsApp'ın yeni özelliği iPhone'larda böyle görünecek

WhatsApp'ın sohbet gizliliğini arşa çıkaran yeni özelliği, karşı tarafa gönderdiğiniz medyaların cihaza kaydedilmesini engelleyecek. Ayrıca bir kullanıcı ile olan sohbet geçmişiniz, bu özellik sayesinde dışarı aktarılırken kısıtlamalar uygulayacak. Böylelikle kullanıcıların mesajlaşma güvenlikleri bir kademe daha artırılmış olacak. "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" isimli özellik, WhatsApp'ta bulunan "Kişi Bilgileri" bölümünde yer alacak.

Android sürümde çıkan özellikle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

Android sürümden sonra iOS'ta da görünen özellikle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.