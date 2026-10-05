WhatsApp, eski Android ve iOS sürümlerini kullanan cihazlarda oturum açmayı engelleyen yeni bir güvenlik ekranını devreye sokmaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikleri test ediyordu. Bunlar arasında güvenlik özelliklerini de sıkça görüyoruz. Şimdi ise böyle bir hamle daha karşımıza çıktı.

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Platform, işletim sistemi eskiyen Android ve iPhone kullanıcılarının uygulamaya giriş yapmasını engelleyen özel bir uyarı ekranı göstermeye başladı. Uyarı, WABetaInfo tarafından fark edildi. Ekran görüntüsüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Güncelleme şartı koşuluyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni kısıtlama sunucu taraflı bir güncellemeyle dağıtılıyor. Yani kullanıcılar cihazlarındaki WhatsApp uygulamasını son sürüme güncelleseler dahi, telefonun kendi işletim sistemi eskiyse oturum açma engeliyle karşılaşabiliyorlar.

Kullanıcılar giriş yapmaya çalıştıklarında doğrudan telefonun ayarlar menüsüne yönlendiriliyor ve en son kullanılabilir yazılım güncellemesini yüklemeleri isteniyor. Bu ekranı atlamanın veya kapatıp oturum açmaya devam etmenin herhangi bir yolu bulunmuyor. WhatsApp, hesaba erişim izni vermeden önce işletim sisteminin mutlaka güncellenmesini şart koşuyor.

Peki WhatsApp neden uygulama içi bir güncelleme yerine doğrudan telefonun işletim sistemini hedef alıyor? Cevap tamamen dijital güvenlik zinciriyle ilgili. WhatsApp mesajları uçtan uca şifreleme ile korusa da bu koruma yöntemi yalnızca veriler iletilirken geçerli. Cihazın kendisi güvenlik açıklarına sahip eski bir işletim sistemi çalıştırıyorsa kötü niyetli kişiler uygulamadan önce cihaz düzeyinde erişim sağlayarak verileri ele geçirebilir. Şirket bu hamlesiyle işletim sistemini kendi güvenlik sınırının bir parçası olarak konumlandırıyor . WhatsApp'ta herhangi bir güvenlik açığı bulunmasa bile üzerinde çalıştığı zemin zayıfsa uygulamanın koruma mekanizmaları yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle Meta, alt yapısı güncel olmayan ve bilinen güvenlik açıklarına karşı korumasız kalan cihazlarda uygulamanın çalışmasını riskli buluyor.