Pegasus isimli casus yazılımıyla bilinen NSO Group, yazılım sektörünü karşısına aldı. WhatsApp'ın açtığı bir davaya dahil olma kararı alan Microsoft, Google, VMware ve Cisco gibi yazılım devleri, WhatsApp ile bir koalisyon kurdu. NSO Group'sa konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

İsrail'de 2010 yılından beri hizmet vermekte olan "NSO Group" isimli bir teknoloji şirketi var. Hizmet verdiği süre boyunca tartışmaların da odak noktasına oturan şirketin, "Pegasus" olarak isimlendirdiği bir casus yazılımı var. Hükümetlere satılan bu casus yazılım, hedeflenen bir kişi ya da bir grubun akıllı telefonlar üzerinden takip edilmesini sağlıyor. Hatta bu şirket, WhatsApp yöneticileriyle de davalık durumda. NSO Group artık, yazılım sektörünü tümüyle karşısına almış durumda.

NSO Group'un, WhatsApp'taki bir güvenlik açığından faydalanarak kullanıcı verilerine ulaşabileceği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen WhatsApp, şirkete yönelik dava açtı. Ancak NSO Group bir yandan suçlamaları reddetti, diğer yandansa hükümetler ile çalıştığı için dokunulmaz olduğunu, yapılan çalışmaların yasal olduğunu savundu. Ancak başta Microsoft olmak üzere Google, VMware ve Cisco gibi yazılım devleri, WhatsApp'la koalisyon kurarak davaya dahil olma kararı aldılar.

İddialara göre 1.400'den fazla cihazda WhatsApp verilerine erişildi

Microsoft, kendi alt şirketlerinin yanı sıra Amazon, Facebook ve Twitter gibi devlerin de temsilcisi konumunda bulunuyor. Yani taşın altına elini en çok koyan şirket, şu an için Microsoft. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi sektörün diğer devleri de bu işin içinde. Şirketler koalisyonu, oluşturduğu bir brifing dosyası ile NSO Group'un hükümetlerle iş birliği yapıyor olmasının yasal olmadığını, bunun sonuçlarına katlanılması gerektiğini savunuyorlar. Mahkemeye taleplerine de ileten koalisyon, NSO Group'un hükümetlerle iş birliği yaptığı için dokunulmaz olduğu savunmasının kabul edilmemesi gerektiğini istiyor.

Bu arada, Pegasus isimli casus yazılımın yapamayacağı şey yok. Bu uygulamanın yüklendiği bir cihaz; gelen mesajları, arama kayıtlarını ve görüşmelerdeki konuşmaları, fotoğrafları, dosyaları, cihaz bilgilerini ve hatta cihaz konumunu bile takip edebiliyor. Yani uygulamanın yapabilecekleri, aslında fazlasıyla tehlikeli. Üstelik Suudi Arabistan, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi otoriter rejimlerin, Pegasus için NSO Group'la devasa anlaşmalar yaptığı ifade ediliyor. NSO Group sözcüleri, olayla ilgili açıklama yapmazken davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.