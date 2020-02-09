WhatsApp’ta İki Adımlı Doğrulama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Geçtiğimiz haftalarda Amazon CEO’su Jeff Bezos’un iPhone’unun hacklenmesi, WhatsApp’ın ne kadar güvenli olduğuna dair tartışmalar yaratmıştı. WhatsApp’ı daha güvenli hale nasıl getirebileceğinizi anlatıyoruz.

WhatsApp dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri ve mesajlaşma uygulamalarının en başarılı örneği. Kolay kullanılan bu ücretsiz uygulamanın başarısı, dünya çapındaki kullanıcı sayılarından da belli oluyor. Pek çok kişi iletişim için WhatsApp’a güveniyor.

Pek çok kişi tarafından kullanılan ve kişisel bilgiler barındıran bu uygulamanın güvenli olması büyük önem taşıyor. Haliyle yapılabilecek şeylerden ilki, uygulama için iki adımlı kimlik doğrulama olacaktır. Özellikle WhatsApp’ı farklı cihazlardan kullanıyorsanız ek güvenlik sahibi olmak iyidir.

WhatsApp’ta iki adımlı doğrulama nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp’ta iki adımlı kimlik doğrulama özelliğini kullanmak oldukça kolay, sadece birkaç basit işlem yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri adım adım sıralamak gerekirse:

Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın Ekranın sağ üst köşesindeki 3 noktaya basın Ayarlar’a gelin. Hesap kısmına gelin İki adımlı doğrulama’yı seçin Ekranın altında yer alan ‘aktifleştir’ butonuna basın. Devam etmeden önce sizden istenecek PIN kodunu seçin. Gelecek ekranda az önce belirlediğiniz PIN kodunu tekrar girin. PIN kodunu kullanamama ihtimalinize karşılık bir e-posta adresi girin. E-posta adresinizi tekrar girin. Kaydet düğmesine basın. Bitti düğmesine basın.

İletişimde güvenlik önemli

WhatsApp’ın güvenlik onay sistemi biraz ilginç bir yöntem kullanıyor. Sistem sizden daima hatırlayacağınız bir PIN kodu seçmenizi istiyor. Bu kod sizin, yalnız ve yalnız sizin kolay hatırlayacağınız bir şifre olsun. Gün-ay-yıl (son iki rakamı) ya da 123456 gibi şifreler seçmeyin.

WhatsApp ve genel olarak internet uygulamaları için güvenlik ve mahremiyet oldukça önemli bir konu. İnsanlar özel bilgilerinin özel kalmasına çok önem veriyor. Siz de güvenliğiniz için iki adımlı kimlik doğrulamayı kullanabilirsiniz.