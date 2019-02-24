WhatsApp'ın Fotoğrafları İndirme Özelliği Nasıl Kapatılır?

WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının ilk sırasında yer alıyor. Haliyle paylaşılan medya içerikli mesaj sayısı bir hayli fazla. Bu durum oldukça keyifli olsa da telefon hafızaları ve internet paketleri açısından biraz sıkıntı yaratabiliyor ancak bunu yönetebilmek çok kolay.

WhatsApp, artık hayatlarımızın vazgeçilmezi haline gelen bir uygulama. Sadece günlük konuşmalarımızda değil, iş hayatlarımızda da sıklıkla kullandığımız WhatsApp'ın bir özelliği bazen can sıkabiliyor. Konuşmalar esnasında, özellikle WhatsApp gruplarından yağmur gibi yağan fotoğraflar, videolar, meme'ler otomatik olarak indirildiğinde bir de bakmışsınız ki telefonunuzun hafızası dolmuş veya internet paketiniz bitmiş. Neyse ki bu durumun çok kolay bir çözümü var. Basit birkaç işlemle kapatabileceğiniz bu özellik sayesinde, uygulamadan gelen medya içeriklerini dilediğiniz zaman indirme imkanına sahip olabileceksiniz.

iOS işletim sistemi için yapmanız gereken şey, öncelikle Ayarlar'a gitmek. Buradan "Veri ve Depolama Kullanımı" menüsünü seçerek "fotoğraflar" sekmesine tıklamanız gerekiyor. 'Asla' seçeneğini seçtikten sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonra telefonunuz, gelecek medya içeriklerini otomatik olarak indirmeyecektir. ( Tüm iOS cihazlarda sıralama bu şekilde etkin olmayabilir)

Android işletim sistemli cihazlarda yapmanız gereken ise Ayarlar menüsünden, "Veri ve Depolama Kullanımı" bölümüne giriş yapmak. Menüden otomatik indirme seçeneğini bulduktan sonra, "mobil veri kullanırken" seçeneğinde "fotoğraflar" kutucuğunun işaretli olduğunu göreceksiniz. Bu işareti kaldırdığınızda ise bundan böyle cihazınız, gelen medyayı otomatik olarak indirmeyecek. İndirme seçeneklerinizi, wi-fi bağlantısı olduğunda daha farklı aktif olacak şekilde, yine bu menülerden değiştirebilirsiniz.