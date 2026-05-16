Artık WhatsApp'ta Mesajınızı Okunduktan Sonra Silinecek Şekilde Ayarlayabileceksiniz

WhatsApp, mesajların gönderildiği an değil, karşı taraf okunduğu an silinme geri sayımını başlatan yeni özelliğini test ediyor.

WhatsApp, platformun en çok kullanılan gizlilik odaklı araçlarından biri olan süreli mesajlar fonksiyonunda radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mevcut sistemde bir süreli mesaj gönderildiğinde, karşı tarafın mesajı görüp görmediğine bakılmaksızın belirlenen süre boyunca geri sayım başlıyor ve süre bittiğinde mesaj otomatik olarak siliniyordu. Bu durum, saatler boyunca açılmayan mesajların henüz okunamadan kendi kendine yok olmasına neden olabiliyordu. Şimdi ise şirket, bu sorunu kökten çözmek amacıyla "After Reading" (Okunduktan Sonra) adı verilen yeni bir zamanlayıcı modunu test etmeye başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geri sayım artık mesaj okunduğu an çalışacak

Şu anda beta aşamasında olan bu yeni özellik, süreli mesajların çalışma mantığına akıllı bir katman ekliyor.

Test aşamasındaki After Reading seçeneği aktif edildiğinde, gönderilen mesajın silinme kronometresi gönderildiği an değil, alıcının mesajı fiilen açıp okuduğu andan itibaren geriye doğru saymaya başlıyor. Bu sayede "Mesajım okunmadan silindi mi?" endişesi ortadan kalkıyor.

Seçenekler neler?

After Reading özelliği kullanıcılara esnek zaman dilimleri sunacak. Kullanıcılar, mesajın açılmasının ardından 5 dakika, 1 saat veya 12 saat sonra silinmesi yönünde ayarlama yapabilecekler. Eğer alıcı mesajı hiçbir şekilde açmazsa, güvenlik ve gizliliğin korunması adına mesaj 24 saat sonra sistem tarafından otomatik olarak tamamen silinecek.

Özelliğin en dikkat çekici yanlarından biri ise gönderici ve alıcı tarafında farklı işleme mekanizmalarına sahip olması. Gönderen kişinin ekranında mesaj, karşı tarafın ne zaman açtığından bağımsız olarak, gönderildikten tam 5 dakika sonra siliniyor. Alıcı tarafında ise geri sayım tamamen mesajın görüntülendiği an tetikleniyor. Tamamen isteğe bağlı olarak sunulacak bu özellik varsayılan olarak kapalı gelecek, kullanıcılar isterlerse bunu yalnızca seçtikleri belirli sohbetler üzerinde manuel olarak aktif edebilecekler.