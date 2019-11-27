Eğer yedeklenmiş WhatsApp mesajlarınızı nasıl okuyabileceğinizi merak ediyorsanız, bu içeriğimizde sizlere WhatsApp veritabanı yani yedekleme dosyası olan Crypt12 dosyasından bahsedeceğiz. Bu dosyayı açıp okuması bir hayli karışık bir süreç, biz de bu yüzden yöntemleri olabildiğince basit ve detaylı bir biçimde anlatmaya çalıştık.

Günümüzdeki en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp, birçok kullanışlı özellik sunuyor. Bunlardan bir tanesi de WhatsApp’ın yedekleme özelliği. Örneğin yeni bir akıllı telefon aldığınızda, eski telefonunuzda yüklü olan WhatsApp’ın yedeklediği konuşmaları yeni telefonunuza yükleyebiliyor ve hiçbir şey değişmemiş gibi uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Tabi mesaj yedeklemenin daha ciddi önem taşıdığı hususlarda var, mesela davalar. Bildiğiniz gibi artık WhatsApp konuşmaları da bir suç davasında delil niteliğinde oluyor. Eğer davacı olduğunuz birisiyle WhatsApp konuşmalarınız silindi ancak yedeklendi ise, bu konuşmaları Crypt12 isimli bir dosya üzerinde işlem yaparak görebiliyorsunuz.

Bu içeriğimizde de size bir gün işinize yarayabilecek olan WhatsApp yedeklenmiş konuşmaları nasıl okuyabileceğinizi anlatacağız. Bahsettiğimiz gibi yedeklenmiş konuşmaları okumak için Crypt12 dosyasına ihtiyacınız var. Lafı fazla dolandırmadan rehberimize geçelim.

WhatsApp Crypt12 dosyası nedir, ne işe yarar?

WhatsApp Crypt12 dosyası, popüler bir Android mesajlaşma uygulaması olan WhatsaApp Messenger tarafından oluşturulan şifreli bir veritabanıdır. Bu dosya, uygulama aracılığıyla gönderilen ve alınan mesajların 256-bit AES formatında şifrelenmiş bir veritabanı içerir. Peki bu veri tabanı ne işe yarar?

WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yedeklemeniz halinde yazışmalarınız, bu formata dönüştürülerek ya bulut üzerinde ya da telefonunuzun dahili hafızası üzerinde saklanır. E tabi güvende tutulması gereken bir dosya olduğundan dolayı bu dosyalar şifrelidir ve bu şifreye sadece belirli yöntemlerle ulaşılabilir.

Yedeklenen WhatsApp mesajları nasıl okunur? - Crypt12 dosyası nasıl açılır?

WhatsApp Crypt12 bilgisayarda nasıl açılır?

WhatsApp Crypt 12 dosyasını açabilmek için ilk olarak ‘’key’’ dosyasına, yani anahtara ihtiyacımız var. WhatsApp, key dosyasını telefonunuzdaki /data/data/com.whatsapp/files/key dizininde saklar. İlk olarak bu key dosyasını almamız gerek. Ancak eğer telefonunuz rootlu değilse, bu dosyayı almak pek kolay değil.

Tabii ki burada root nasıl yapılır anlatmayacağız ancak key için şunları yapabilirsiniz:

Buradaki linkten WhatsApp Key çıkartıcıyı indirin ve dizine çıkartın

indirin ve dizine çıkartın WhatsAppKeyDBExtract.bat isimli dosyaya çift tıklayın

isimli dosyaya çift tıklayın Telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlayın ve ekranınızı açın

Tam Geri Yükleme yazısı gelene kadar bekleyin

yazısı gelene kadar bekleyin Yazı geldikten sonra geri yükleme şifrenizi girin (yoksa boş bırakın) ve Verimi geri yükle seçeneğine dokunun

seçeneğine dokunun Bilgisayarda tıkladığınız dosyada da şifre kısmını onaylayın ve ‘extracted’ klasörünü kontrol edin

Eğer bu işlemler size çok karışık geldiyse, hemen aşağıya bu işlemin videolu anlatımını da bırakıyoruz:

Key’i çıkardık, sırada yedeklenmiş WhatsApp konuşması dosyası var. Onun için de telefonunuz bilgisayarınıza hâlâ bağlı haldeyken şu işlemleri yapın:

Dosyalarım uygulamasından WhatsApp/Databases klasörüne gidin

klasörüne gidin Okumak istediğiniz yedekleme dosyasını masaüstüne atın

Gerekli bileşenleri aldığımıza göre sıra asıl ve son işlemde: WhatsApp Viewer. Bilgisayarınıza indireceğiniz bu üçüncü parti yazılım ile yedeklenmiş WhatsApp mesajlarını okuyabiliyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle:

Buradan WhatsApp Viewer’ı indirin

Dosyayı RAR’dan çıkartın ve çalıştırın

Sol üstten File ’a, ardından Decyrpt .crypt12 seçeneğine tıklayın

’a, ardından seçeneğine tıklayın Database file yazan kısma yedekleme dosyasını seçin

yazan kısma yedekleme dosyasını seçin Key file yazan yere ise ‘Extracted’ klasöründeki key dosyasını seçin

Bütün bunların ardından işlem tamamlanıyor. Artık WhatsApp Viewer’dan yedeklenmiş WhatsApp konuşmalarınızı okuyabilirsiniz. Bu noktadan sonra isterseniz bu konuşmaları bit .txt dosyasına kopyalayabilir ya da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, key dosyası olmadan yedekleme dosyası bir hiçtir.

Crypt12 Android telefonda nasıl açılır?

Crypt12 dosyasını telefonunuzda açabilmeniz maalesef mümkün değil. Bu dosyalar yukarıda bahsettiğimiz gibi sadece bilgisayar üzerinden belirli programlarla açılıp okunabiliyor. Crypt12 dosyasını da Android dışındaki bir işletim sistemine sahip telefondan bulamayacağınızı da belirtelim.

WhatsApp mesajları nasıl yedeklenir?

WhatsApp yedeklenmiş mesajları okuma metodundan bahsettik. E peki nasıl yedekleniyor bu mesajlar? Hemen ondan da bahsedelim:

Telefonunuzdan WhatsApp’a girin

Sağ üstteki üç nokta simgesine, ardından Ayarlar ’a dokunun

’a dokunun Sohbetler ’e dokunun

’e dokunun Sohbet yedeği ’ne dokunun

’ne dokunun Yedekle’ye dokunun

Ardından yedeklemeniz başlayacaktır. Sohbet yedeği sekmesinden konuşmalarınızın hangi e-mail adresinize yedekleneceğini, hangi bağlantı koşulunda yedekleneceğini ve videoların da dahil olup olmayacağını seçebilirsiniz.

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