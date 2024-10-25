WhatsApp'ın yeni kişiselleştirilmiş emoji listesi sayesinde mesajlara sık kullandığınız emojilerle tepki verebileceksiniz.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına birçok yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Uygulamanın beta sürümünde test edilen ve bugün ortaya çıkan yeni gelişmeye göre WhatsApp, kullanıcıların en sık kullandıkları emojilerin öne çıktığı kişiselleştirilmiş bir yeni emoji listesi üzerinde çalışıyor.

WhatsApp’ın hâlihazırda sunduğu topluluklar, grup sohbetleri, kanallar ve durum güncellemeleri gibi farklı etkileşim araçları göz önünde bulundurulduğunda, emoji tepkilerini daha kişisel hâle getirmek kullanıcıların mesajlara verdiği tepkileri de birbirinden farklı ve özgün bir hâle getirecek.

Bugüne kadar bir mesaja veya paylaşıma emoji ile tepki verilmek istendiğinde WhatsApp'ın belirlediği standart emojiler ekrana geliyordu. Kullanıcılar ekstra olarak farklı emojiler kullanabilseler de bu standart emojilerin olduğu kısma farklı emojiyi yerleştiremiyordu. Şimdi ise yeni emoji tepki listesi, kullanıcıların sık kullandıkları emojileri daha hızlı kullanabilmesini sağlıyor.

Yeni özellik sayesinde tek tek emoji arama devri bitecek

Kişiselleştirilmiş emoji listesi sayesinde kullanıcılar, sohbetlerine kendi tarzlarını yansıtabilecek ve sık kullandıkları emojilerle kendilerini daha kolay ifade edebilecekler.

Kişiselleştirilmiş emoji listesinin tespit edildiği WhatsApp beta güncellemesinde aynı zamanda kanallar için otomatik video oynatma özelliği de yer alıyor. Kanalların içeriklerinin kullanıcıya daha hızlı ulaşmasını amaçlayan bu özellik, video izleme deneyimini kolaylaştıracak.

Şimdilik bu yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı açıklanmamış olsa da WhatsApp'ın beta sürümünde test ettiği özellikleri kısa sürede kararlı sürüme getirdiği göz önünde bulundurulduğunda, yakında bu özellikleri telefonlarımızda görmeye başlayabiliriz.