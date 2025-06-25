WhatsApp'ın yeni Android beta sürümü, uygulamaya eklenecek reklamlarla ilgili yeni bilgiler ortaya koydu. Kullanıcılar, WhatsApp'ta görecekleri reklamlar için bir kontrol mekanizmasına sahip olacaklar gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a reklamlar geleceğinden bahsetmiştik. "Güncellemeler" sekmesine eklenecek reklamlar, kullanıcılar için çok büyük bir değişimin sinyali olarak yorumlanmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın "2.25.19.14" kodlu Android beta sürümü, WhatsApp'a eklenecek reklamlarla ilgili yeni bilgiler ortaya koydu. Görünen o ki WhatsApp, reklamlarla ilgili yönetimin büyük oranda kullanıcı kontrolünde kalmasını sağlayacak. Peki bu nasıl mümkün olacak?

WhatsApp reklamları, yeni bir ayar sayfasında yönetilebilecek!

Henüz geliştirme aşamasında olduğu tespit edilen yeni özellik, WhatsApp'ta görülen reklamlar için önemli bir kontrol mekanizması sunacak. Kullanıcılar, gördükleri reklamları ve reklamverenlerin listesini görebilecekler. Hatta kullanıcılar, oluşturulan listelerde gördükleri reklamlar için filtreleme yapabilecekler. Mesela bir reklamverene ait içerikleri görmemeyi seçebileceksiniz.

WhatsApp'a eklenen reklamlarla ilgili detaylı bilgi için:

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca reklamlar için sunulacak yeni kontrol merkezinin ne zaman erişime açılacağına dair bir şey söyleyemiyoruz. Ancak WhatsApp, reklamları yaygınlaştırırken bu özelliği de geciktirmeden kullanıma sunabilir.