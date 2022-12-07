WhatsApp'ın bir süre önce gündeme gelen üç boyutlu avatar özelliği, kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kullanıcılar, oluşturdukları avatarları hem sohbetlerde hem de profil fotoğraflarında kullanabilecekler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan bir ay kadar önce "üç boyutlu avatarlar" özelliği ile gündeme gelmişti. Bu özellik, WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta'nın Instagram ve Facebook'taki avatar özelliğini anlık mesajlaşma uygulamasına getiriyordu.

Şimdiyse WhatsApp'ın yeni özelliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta yetkilileri, özelliğin dağıtımına başlandığını açıkladılar. Kullanıcılar artık, WhatsApp'ta da kendi avatarlarını oluşturup, bu avatarları profil resmi olarak kullanabilecek veya sohbetlerde emoji gibi gönderebilecekler.

WhatsApp'ın 3 boyutlu avatar özelliği işte böyle görünüyor:

Yaptığımız kontrollerde, WhatsApp'ın 3 boyutlu avatar özelliğinin hem iOS hem de Android için dağıtılmaya başladığını görüyoruz. Ancak şu an için tüm kullanıcılar, bu özelliğe ulaşamıyorlar. Bu durumun birkaç gün veya hafta içerisinde değişmesi bekleniyor.

WhatsApp'ın 3 boyutlu avatar özelliği nasıl kullanılacak?

Adım#1: WhatsApp'taki herhangi bir sohbete girin.

WhatsApp'taki herhangi bir sohbete girin. Adım#2: Emoji gönderdiğiniz bölüme girin.

Emoji gönderdiğiniz bölüme girin. Adım#3: Ekranın alt kısmında yer alan emoji, gif ve çıkartma bölümlerinin yanında avatar sekmesini göreceksiniz. Buna dokunun.

Ekranın alt kısmında yer alan emoji, gif ve çıkartma bölümlerinin yanında avatar sekmesini göreceksiniz. Buna dokunun. Adım#4: Avatarınızı özelleştirin ve kullanmaya başlayın.

Eğer özellik size de ulaştıysa, yukarıdaki adımlar ile avatarınızı oluşturup, kullanmaya başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, avatar ile ilgili düzenlemelerin WhatsApp'taki "Ayarlar" bölümüne eklenecek yeni bir seçenek ile de yapılabileceğini belirtelim. Özellik size gelmediyse, bu yöntemler işe yaramayacaktır.